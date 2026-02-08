影/雲林67歲婦自撞昏迷夾困 消防破窗搶救仍不治

雲林一名67歲婦人7日在斗六市中南路100號發生自撞意外，因撞擊力道強烈導致昏迷並受困車內，消防人員破窗救援緊急將她送往醫院，經急救仍宣告不治，詳細肇事原因由警方調查中。

雲林發生自撞死亡車禍。（圖／民眾提供）

意外發生在7日下午，婦人駕車行經斗六市中南路100號路段時，突然不明原因自撞，強大的撞擊力道造成車頭嚴重毀損，婦人當場陷入昏迷狀態且無法脫困。

斗六分隊消防人員抵達現場時，發現婦人因車門反鎖而困在車內，立即採取破窗措施開啟車門，隨即為婦人配戴面罩給氧、頸圈，並使用長背板固定後，火速將她送往台大醫院雲林分院進行搶救。

67歲婦人送醫宣告不治。（圖／民眾提供）

醫療團隊全力急救，但婦人傷勢過重，最終仍因傷重不幸身亡。目前轄區警方正積極釐清肇事原因，並已報請雲林地檢署相驗死因。

雲林縣消防局針對此次事故特別呼籲，民眾若遇到類似車禍狀況，應協助維持後方交通秩序，切勿自行強行搖晃車體，務必等待消防人員到場進行專業破壞處理，以免造成二次傷害。

