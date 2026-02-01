影/零下15度冷翻！紐約女逃生梯擺攪拌機「做出冰淇淋」暴紅

美國近日遭寒流侵襲，紐約一名女子突發奇想，利用戶外約攝氏零下15度的嚴寒天氣，在公寓逃生梯上做出冰淇淋，影片在網路暴紅，吸引超過80萬人次觀看。

美國紐約街頭積雪嚴寒。（圖／路透社）

美國《紐約郵報》報導，這名女子康姆（Colette Komm）於前天上午8時開始拍攝影片，畫面中可見她將一台攪拌機，搬到逃生梯上運轉，旁邊放著溫度計，當時室外氣溫僅約攝氏零下15度，寒風刺骨。

1小時後，她測量由鮮奶油、牛奶、蛋黃、砂糖與香草製成的卡士達基底溫度，顯示為攝氏零下約0.6 度，接近冰點，她表示，「3個小時後，我特地跑去附近的雜貨店買一袋冰和粗鹽，包在攪拌盆外面，才能降到夠低的溫度，整個過程花了我6個小時。」

康姆笑說，這場「甜蜜實驗」雖然成功，但過程比想像中「折騰人」，之後她享用冰淇淋成品配上自己做的蘋果酥，她笑說口味還不錯，但質地略嫌過於蓬鬆，「我表哥來家裡吃晚餐，我們一起吃，味道很好，但口感太輕、太充氣了，應該是攪拌了5個小時的關係。」

她表示，「我家太小，連冰淇淋機的冷凍盆都沒地方冰，所以看到氣溫這麼低、又持續這麼久，就想說，或許可以直接把攪拌機搬到逃生梯上。」有網友打趣，「妳可以成立一間叫『逃生梯冰淇淋』的公司。」但也有人擔心衛生問題，包括空氣污染、異物掉落，甚至擔心鳥類排泄物。

