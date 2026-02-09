影/電線疑走火！苗栗頭份透天厝頂樓鴿舍起火 數十隻鴿子葬身火海

苗栗縣頭份市一處透天厝頂樓發生火警，屋主蓋在三樓頂的大型鴿舍陷入火海，內部飼養的鴿子全數遭烈火吞噬。消防人員獲報後迅速趕赴現場進行灌救，雖火勢很快獲得控制，但鴿舍內的禽鳥已全數罹難，所幸事故未造成人員傷亡。

苗栗縣頭份市一處透天厝頂樓發生火警，屋主建設於三樓頂的大型鴿舍陷入火海，內部飼養的鴿子全數遭烈火吞噬。（圖／翻攝畫面）

根據消防局說明，這場意外發生在位於頭份市中山路土地宮廟旁的一棟透天厝。當地居民發現火警時，位於建築物三樓頂的鴿舍已被大火包圍。消防隊接獲通報後立即派員前往，展開射水滅火作業，雖然火勢迅速被撲滅，但鴿舍已嚴重受損，內部飼養的鴿子無一倖免。

廣告 廣告

苗栗縣頭份市一處透天厝頂樓發生火警，屋主建設於三樓頂的大型鴿舍陷入火海，內部飼養的鴿子全數遭烈火吞噬。（圖／翻攝畫面）

消防單位表示，起火民宅的屋主平時以養鴿為嗜好，特地在頂樓建造了規模相當大的鴿舍。由於該鴿舍內有安裝電燈設備，初步研判可能是電線走火引起火災，但確切的起火原因仍有待進一步調查釐清。

苗栗縣頭份市一處透天厝頂樓發生火警，屋主建設於三樓頂的大型鴿舍陷入火海，內部飼養的鴿子全數遭烈火吞噬。（圖／翻攝畫面）

火災發生後，當地居民紛紛表示關切。一名住在附近的民眾表示：「聽到消防車的聲音就趕緊出來看，沒想到火勢那麼大，真的很可怕。」另一位鄰居則說：「那位屋主養鴿子已經很多年了，這次意外真的很令人惋惜。」

苗栗縣頭份市一處透天厝頂樓發生火警，屋主建設於三樓頂的大型鴿舍陷入火海，內部飼養的鴿子全數遭烈火吞噬。（圖／翻攝畫面）

消防局強調，目前火勢已完全熄滅，現場也已進行安全管制，將持續調查起火確切原因。同時也呼籲民眾在安裝電器設備時，務必注意安全規範，定期檢查電線是否老舊，以避免類似意外再次發生。

苗栗縣頭份市一處透天厝頂樓發生火警，屋主建設於三樓頂的大型鴿舍陷入火海，內部飼養的鴿子全數遭烈火吞噬。（圖／翻攝畫面）

苗栗縣頭份市一處透天厝頂樓發生火警，屋主建設於三樓頂的大型鴿舍陷入火海，內部飼養的鴿子全數遭烈火吞噬。（圖／翻攝畫面）

苗栗縣頭份市一處透天厝頂樓發生火警，屋主建設於三樓頂的大型鴿舍陷入火海，內部飼養的鴿子全數遭烈火吞噬。（圖／翻攝畫面）

延伸閱讀

鐵警、台鐵聯手推「食炸開運便當」 五道菜色暗藏防詐密碼

林宅血案懸案46年！ 高檢署追查關鍵指紋盼破案

影/87歲翁開老賓士自撞騎樓！ 載83歲婦雙雙受傷送醫