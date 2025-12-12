影／震撼！王惠美的捷運 邱建富：我來動工

▲民進黨彰化縣長參選人邱建富今日在華陽市場掃街時強調，彰化已走到「關鍵時刻」，縣政規劃不分藍綠，只要對彰化好，就必須延續。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2026彰化縣長民進黨類初選進入最後倒數，民進黨彰化縣長參選人邱建富今日在華陽市場掃街時強調，彰化已走到「關鍵時刻」，縣政規劃不分藍綠，只要對彰化好，就必須延續。他表示，許多重大建設仍未動工，但不能因選舉而延誤，彰化需要一位願意承接基礎、推動升級的縣長，而他已經準備好。

邱建富點出，包含彰化捷運路網在內，攸關彰化未來二十年的大型建設正站在起跑線上，他直言：「王惠美的捷運，我邱建富來動工。」他表示，不論何方提出，只要能帶來人口成長、交通改善、產業提升，他都會堅持推動，讓計畫從藍圖真正走向實踐。

廣告 廣告

邱建富強調，這是彰化不能再等待的時刻。「不只產業要升級、交通要突破、生活要翻轉，更要讓世界看到彰化的精彩與能量！」邱建富說，彰化需要的是穩定與延續，而不是政黨輪替就讓規劃歸零。他承諾，只要當選，施政將以「不分顏色、全民共享」為原則，好的政策不打折，該補強的更要加速補強。

邱建富呼籲鄉親給他機會，他會用「最打拚的力量、最溫暖的肩膀，守護鄉親，承接最重要的建設基礎，迎戰所有挑戰，把彰化帶向更幸福、更 Wonderful 的未來！」

他也預告，本週六將於華陽市場前舉行「團結晚會」，邀請鄉親到場支持，聽他分享「準備十二年的彰化藍圖」。邱建富說：「把握這一刻，為彰化做出最重要的一次選擇。給我機會，就是給彰化一個向前的機會。」