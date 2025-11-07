影/震撼！鄭麗文掀起入黨潮 國民黨：20天新增2405黨員

國民黨今（7）日召開「KMTeam需要您，加入、改變、由您開始」記者會，國民黨文傳會主委吳宗憲、國民黨發言人牛煦庭表示，新任黨主席鄭麗文當選短短20天內，已有2405人入黨，其中993人是老黨員回歸，1412人是新朋友。

國民黨7日記者會。（圖／中天新聞）

吳宗憲指出，許多新黨員加入是對國民黨未來的期待與希望，鄭麗文當選黨主席後，包括他在司法圈的朋友，也有人在鄭麗文當選隔1、2天就申請入黨，這位朋友認同、欣賞、期待鄭麗文能帶領國民黨和台灣擺脫長期以來的被假議題綁架的泥淖。

國民黨文傳會主委吳宗憲。（圖／中天新聞）

吳宗憲強調，在目前執政黨領導之下，台灣的選舉變成互相潑髒水，過去教育子孫都是希望成為誠實正直的人，現今則是謊言、造謠、抹黑，台灣社會沉浸於嚴重的政治鬥爭之中，烏煙瘴氣如鴉片館，整個社會集體抽著「政治鴉片」，各種荒謬的言論層出不窮，老百姓已經日益厭惡，國民黨未來要再度引領風潮，將政治能量聚焦改善老百姓的生活，民生一定要大於政治。

國民黨發言人 牛煦庭。 （圖／中天新聞）

牛煦庭指出，鄭麗文當選以來，各地掀起了入黨熱潮，短短20天時間已新增2405位黨員同志，其中1412位是新朋友，993位是老戰友回歸，代表大家對於國民黨的未來是重燃希望，相信KMTeam團隊會逐步壯大。

牛煦庭進一步說明3種入黨方式，包括在官方網站申請，也可以下載數位黨部APP，或親自前往地方黨部辦理。牛煦庭呼籲不同世代朋友都用適合自己的方式，一起入黨加入團隊，儲備重返執政的關鍵力量。

