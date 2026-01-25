影/霍諾德徒手攻頂101！賈永婕激動淚喊：我要退休了
美國攀岩名將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日成功挑戰徒手攀登台北101，僅花費1小時31分鐘順利登頂。台北101董事長賈永婕稍早透過IG限動激動發聲：「耶！我要退休了！」
賈永婕25日在IG限動曬出自己全程緊盯霍諾德攀爬台北101的短片，可見電視正播放著霍諾德攻頂的影片。身穿台灣隊棒球球衣的她，當直播畫面見證霍諾德成功登頂時，對著手機自拍大喊：「耶！！成功！！我要退休了！！緊張死了」，可見她表情激動，眼眶泛淚。
隨後，賈永婕曬出一張與剛結束挑戰的霍諾德相擁的照片。照片中的她閉上雙眼，神情仍難掩激動，幽默配字「我全身無力，又不是我爬」，最後加上留下兩行淚的表情符號，真實反應逗樂不少網友，也體現出主辦方在背後承擔的沉重心理負荷。
賈永婕也貼出台北101前國旗飄揚的影片，寫下：「耶！賈董的心機，有發現嗎？以下開放國旗飄揚的經典照片，讓我看看有多美！」網友則紛紛留言：「謝謝您的小心機，讓世界看見台灣」、「超美，就知道是賈董的小心機」、「最美的風景」。
