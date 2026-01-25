影/霍諾德成功登頂台北101 記者會開心表示「會興奮好幾天」
美國攀岩大師霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午9時挑戰徒手攀登台北101，在沒有繩索及任何安全防護下，歷時1小時31分鐘成功登頂，完成兒時夢想。數千名民眾現場見證、百萬人透過Netflix直播觀看這場歷史性壯舉。霍諾德登頂後表示，「花了這麼長時間想像它可能實現，但真正做到的感覺總是不同」，他預計這份興奮感會持續好幾天。
霍諾德成功登頂後，主辦單位於台北101的89樓舉行記者會。對於原定昨日攀登因天候不佳延至今日，霍諾德受訪時表示，這讓整個經驗更像真正的登山探險。「天氣、風雨都是攀登的一部分，這完全可以接受」，他說最終天氣完美，視野清晰，「從城市任何角度看台北101都令人驚嘆，這是登頂欣賞這座城市的最佳時機」。
不同於傳統自由攀登強調「solo」（獨自），這次霍諾德在數千人注視下完成挑戰。他坦言起初因人群感到緊張，「但他們都在為我加油，這讓整個體驗更像慶典」。隨著攀爬高度增加，霍諾德逐漸放鬆，「這就是我熱愛攀登的原因，太有趣了」。現場民眾對他的每個動作都有反應，歡呼、屏息、大笑，人群的能量反而給了他力量。
這是霍諾德的妻子桑妮（Sanni McCandless）和好友、五屆美國攀岩冠軍哈靈頓（Emily Harrington）首次現場觀看他進行如此規模的自由攀登。桑妮表示，「看到這麼多人我很震撼，慶幸不是我要爬上去」，但她知道霍諾德一離開地面就會進入專注狀態，「那會變成更內在的體驗，然後就充滿快樂」。哈靈頓則坦承感到焦慮，「直到看見霍諾德臉上的笑容，我才開始能呼吸」。
對於外界常用「瘋狂」、「腎上腺素成癮」等詞彙形容霍諾德，桑妮認為大眾不理解的是他攀登時有多快樂。「那是一種孩童般的快樂，就像在玩耍一樣」，她說今天所有人都看到霍諾德真正享受的樣子。哈靈頓也強調，霍諾德的獨特在於結合了精湛技術、強健體能、超強專注力，以及「強烈渴望去做這件事的內在驅動力」。
成為父親後，霍諾德表示會更謹慎選擇攀登目標。「我花更多時間陪家人，所以更精挑細選計畫，但這不會減少我對攀登的熱愛」。桑妮透露有些計畫她會表達反對，「但那就是伴侶關係的運作方式，你說出想法，然後一起做決定，同時也要尊重背後的藝術和熱情」。
霍諾德強調台北101其實是「非常適合家庭的攀登目標」。相較於傳統登山需要前往偏遠地區、住帳篷數月、沒有手機訊號，「這裡我們能跟孩子視訊，明天就飛回家，這在攀登目標中算是很文明的」。他認為這次計畫離家時間更短，「在所有攀登目標中，這真的很適合家庭」。
完成壯舉後，霍諾德表示明天可能會繼續訓練，「因為回家後還有想完成的攀登，得保持狀態」。對於下一個目標，他採取順其自然的態度，「我家附近總有正在進行的計畫，我喜歡有理由早起訓練」。他希望觀眾從這次經驗中得到啟示：「時間有限，應該用最有意義的方式使用；如果努力嘗試，就能完成困難的事」。
