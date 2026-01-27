影／霍諾德老婆害他重摔骨折？昔曝攀岩傷勢心聲：想和她分手





美國攀岩傳奇「艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）」創下台北101極限挑戰第一人歷史，妻子桑妮（Sanni McCandless）全程陪伴，甜甜互動羨煞旁人。小倆口過去其實有過「分手爭執」，尤其桑妮因為繩索操作失誤，導致霍諾德摔到脊椎骨折，痛喊「出事當下我只想跟她分手」，這段攀岩意外，也成為彼此找到真愛的試金石。

「攀岩重摔」讓霍諾德找到真愛?

霍諾德和桑妮於2015年相識於簽書會，夫妻倆的愛情故事，也猶如「攀岩挑戰」寫下驚險篇章。霍諾德曾在紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）坦言，2016年帶著桑妮與家人攀岩時，因誤判垂降高度，導致繩索長度不足，加上桑妮放繩讓霍諾德下降時，疏忽「繩端未打結」，釀成繩索滑出確保器的錯誤，讓他從高處重摔脊椎壓迫性骨折。

桑妮在影片中也承認錯誤：「我手沒抓緊，害他直接墜地，是我的錯，我沒抓緊繩子尾端」，而霍諾德則直言「醫生說我有2處壓迫性骨折，出事當下，我只想跟她分手」。霍諾德回憶當時還是女友的桑妮直問：「分手對你真的比較好嗎？」，霍諾德則回應：「或許不會」。

桑妮對自己犯下的錯誤懊悔萬分，但她仍不放棄努力與霍諾德溝通，釋出最大善意：「我覺得我們可以放下這件事，你可以什麼不缺，你可以有穩定交往的女友，還能攀岩」，而霍諾德在冷靜過後，知道這並非是桑妮單方過錯，兩人最後決定重修舊好。

霍諾德老婆害他重摔2處骨折？攀岩意外反而成為彼此找到真愛的試金石。圖片來源：IG@sannimccandless

所幸後來經醫師診斷，霍諾德傷勢不是太嚴重，可以繼續攀岩，需注意疼痛管理就好。走過攀岩重傷風暴的小倆口，感情更加隱固，於2019年聖誕夜宣布訂婚，接著於隔年9月結婚，如今更育有2個女兒，家庭生活也為霍諾德的攀岩夢想，注入更多溫暖力量。

霍諾德「分手心聲」掀熱議

有許多網友在霍諾德成功挑戰台北101登頂後，回顧這段影片，忍不住留言：「當年看這部紀錄片，真的以為兩人不會走到今天，因此昨天看直播驚呆了」、「老婆很理性」「逃過死神的勇武者」、「成功男人的背後 有個有智慧的女人」，還有人歪樓搞笑表示：「老婆太早放手了，應該要他賺夠錢再放手」，掀起熱烈討論。

