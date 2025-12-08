影/青森規模7.6強震！福島第一核電廠「確認無異常」

記者高珞曦／綜合報導

日本青森縣東方近海當地時間8日晚間11時15分發生規模7.6地震，當局發布海嘯警報，浪高估達3米，目前觀測最高紀錄50公分。稍早有關單位已確認，位在震央附近的福島第一核電廠、青森縣穆津市再生燃料儲備中心未有異常狀況。

日本東北地區的青森縣8日深夜發生規模7.6強震，附近的核電廠已確認無異狀。（圖／NTV）

據日本氣象廳觀測紀錄，青森縣東方近海8日晚間11時15分（台灣時間晚間10時15分）發生規模7.6地震，最大震度6強，當局持續發布海嘯警報、海嘯注意報，東北地方也陸續傳出民眾受傷災情。距離當局預估第1波海嘯發生時間已過去約逾1小時，北海道浦河在9日凌晨12時38分（台灣時間8日深夜11時38分）、岩手縣久慈港再測得浪高0.5米。

據《TBS》，日本園子能管制廳稍早證實，本次地震發生位置附近的青森縣東通村東通核電廠、橫跨宮城縣女川町與石卷市的女川核電廠、橫跨福島縣大熊町與雙葉町的福島第一核電廠，以及青森縣穆津市的再生燃料儲備中心等地，目前未發現異常狀況。

東北地區已傳4000戶停電，據《NTV》，青森縣八戶市測得該起規模7.6地震的最大震度6強，據當地消防本部，9日凌晨12時30分（台灣時間8日深夜11時30分）起，陸續接獲救護通報，已出動多輛救護車。且警察廳已自8日晚間11時16分（台灣時間8日晚間10時16分）開設災害指揮中心，不過截至稍早還未能完全掌握民眾受災狀況，有關單位已在了解當中。

