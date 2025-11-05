影/青鳥切割黃明志喊「認知作戰」 凌濤傻眼：一貫的雙標

網路流量很高且帶有特定政治立場的馬來西亞歌手黃明志，驚爆涉嫌台灣網紅「護理女神」謝侑芯命喪吉隆坡飯店案，遭調查謀殺、吸毒等罪，青鳥切割指是「中共認知作戰」，桃園市議員凌濤直斥「雙標」。

凌濤4日上 《大新聞大爆卦》。 （圖／中天新聞）

凌濤昨（4）日上中天節目《大新聞大爆卦》，對於青鳥指黃明志案是「中共認知作戰」表示：「太扯了！今年6月『love Taiwan挺自由』演唱會由曹興誠相關的社團舉辦的，黃明志就擺第一個啊，過去他跟青鳥跟大罷免跟這些社團的連結，不是中共認知作戰，這是你們自己提出來的活動。但我覺得現在很奇怪，當這個黃明志歌曲很夯，還是他可以加入這個大罷免行列的一環，你就說這是自由民主，可是當今天有一些蛛絲馬跡警方還在調查的過程中，你就直接講說這是中共的認知作戰，我覺得這就是青鳥一貫的雙標。」

黃明志5日投案。（圖／翻攝黃明志臉書）

凌濤指出：「我必須講，這件事情其實真的是破圈欸，我昨天回家有一些不關心政治、也不關心新聞、連新聞推播都不一定看的人都說，欸你知道黃明志那個事情嗎？他真的很誇張欸，那個浴缸找到一些藥品，他們到底是怎麼樣？不管是這個藥，還是說他們過程中有什麼樣的案情，大家其實都很關心，為什麼？因為這很驚悚、很驚人，在搜索的時候他身上有藥，然後他跟這個女子的關係是什麼？為什麼會到某一個飯店裡面的浴缸發生這件事情？現在當然大馬的警官還在調查，可是那一個驚悚的畫面傳回到台灣，大家都感到非常震驚。」

黃明志涉謝侑芯命案。（圖／翻攝馬來西亞媒體 《中國報》 ）

凌濤坦言：「我真的覺得啦，當然這有一點大家會覺得說好像是事情發生才做這樣的評論，可是必須說喔，每一次不管是大罷免還是過去太陽花運動，那個九宮格啊，變16宮格啊，現在變25宮格啊，怎麼大家在我們講到的自由或是學運圈，常常會出現到這一種使用禁藥的這個部分？而且還是直接比較清楚的涉違法，我覺得這都是帶給年輕世代一個負面的教材。大家喜歡他的歌沒有錯，那大家也覺得說過去你挺了某些主張，我們尊重你的政治看法，可是當每一個公眾人物在直接涉藥品跟法律的時候，這個是沒有任何的灰色地帶。」

凌濤強調：「這不是今天你是公眾人物，你可以自己很非常自由的一個空間，不是欸，這個媒體標題是寫說涉嫌謀殺案欸，而且是寫說他是持毒想逃欸，而且在講說他的救護車遲到1小時，代表是這中間是不是有想要隱瞞？還是說其實有更背後我們不知道這些藥品來源？還是他們無論是感情的糾葛還是謀殺的可能性？後面代表一個很大的我們不知道的陰謀或故事？這其實是我覺得如果未來在調查的過程中，當然黃明志可以堅持自己的立場，他可以有委任的律師，可是他必須要跟社會大眾道歉，不只是大馬啦，台灣的民眾有這麼多他的支持者，粉絲很多，他也要出來講說為什麼做錯誤的示範，給社會大眾造成錯誤的或是負面的大的影響，他真的必須要講，因為他不是過氣很久的藝人或是前輩，他是在2025年6月4號才在TICC台北國際會議中心『挺自由』演唱會上，看板放最中間最大的那一個黃明志。」

