影/非制裁名單也攔！美軍強登委內瑞拉油輪 委國怒斥國際海盜行為
美國軍方於當地時間20日清晨攀登一艘運載委內瑞拉原油的油輪，這艘船隻並未列入美國制裁名單。兩名知情人士透露，此舉顯示美國總統川普政府認為幾乎所有運載委內瑞拉原油的油輪都可能遭到搜查或扣押。
《Axios》20日報導，這是美國近期第二次攔截委內瑞拉附近的油輪。12月10日，美方首次扣押運載委內瑞拉原油的船隻「船長號」（Skipper）。一名知情人士指出，「這是給馬杜洛（Nicolás Maduro）的訊息」，委內瑞拉總統馬杜洛已被美國起訴為「毒品恐怖分子」並遭通緝。
美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）20日下午在社群平台X發布扣押影片，證實海岸防衛隊攔截了這艘大陸籍、懸掛巴拿馬國旗的油輪，船上載有180萬桶原油。諾姆表示，「美國將繼續追查用於資助該地區毒品恐怖主義的非法制裁石油運輸。我們會找到你們，並且阻止你們。」
川普於16日宣布封鎖令將適用於所有在美國制裁名單上、為委內瑞拉提供服務的船隻。但據《Axios》報導，川普顧問認為幾乎任何運載委內瑞拉原油的船隻都可能遭到扣押。馬杜洛於19日派遣兩艘未受制裁的船隻運載委內瑞拉原油，其中至少一艘由委內瑞拉海軍護航。
油輪追蹤公司Tanker Tracker所有人馬達尼（Samir Madani）表示，20日清晨遭攔截的船隻就是在護航下離開委內瑞拉的那艘，但在國際水域被攔截時已無軍艦護航。目前美國僅承認雪佛龍（Chevron）一家公司可運送委內瑞拉原油，部分川普顧問希望暫停這項安排。
委內瑞拉政府發表聲明譴責此次攔截為「嚴重的國際海盜行為」，並表示「譴責並拒絕美利堅合眾國軍事人員在國際水域竊取和劫持一艘運載石油的私人船隻，以及強迫船員失蹤的行為」。卡拉卡斯表示將向聯合國安理會、其他多邊組織和各國政府通報此事。
一名知情人士表示，攔截油輪的決定顯示美國在委內瑞拉外海部署的艦隊並非做做樣子。該人士指出，「即使我們不扣押石油，這也是在告訴所有決定參與這場遊戲的人，我們會隨意攔截你們。誰會願意冒這個險呢？」
In a pre-dawn action early this morning on Dec. 20, the US Coast Guard with the support of the Department of War apprehended an oil tanker that was last docked in Venezuela.
The United States will continue to pursue the illicit movement of sanctioned oil that is used to fund… pic.twitter.com/nSZ4mi6axc
— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 20, 2025
