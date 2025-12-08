影/非得死！左營16槍狙殺 槍手楊云豪裝監視器「連看17天」

通緝犯羅天義今年8月在高雄左營住處附近遭開16槍狙殺，槍手楊云豪、藏鏡人范嘉榮目前都潛逃海外，而駭人的「17天殺人計畫」也曝光，范嘉榮、楊云豪為了成功殺到人，竟然找人在羅天義家附近電線桿裝監視器，連看了17天掌握其生活作息。

羅天義的作息被完全掌握，最後難逃一死。（圖／警方提供）

回顧整起發生在今年8月22日清晨近7點的槍擊案，地點在左營區文學路的某豪宅外，51歲詐欺通緝犯羅天義牽著比特犬走出住處遛狗，此時埋伏長達50分鐘，身著黑衣的槍手楊云豪見時機來臨，迅速上前近距離對羅天義開了16槍，頭部、頸部與腹部都各命中至少5槍，導致羅天義當場慘死，他行兇後狂奔跳上一輛BMW權利車，撞斷停車場柵欄狂飆逃逸，隨後在橋頭偏僻路段燒車、燒槍滅證，再翻牆進入高雄大學校區後搭計程車離開。

槍手楊云豪。（圖／中天新聞）

26歲的楊云豪逃亡全程都有人幫，幕後指使的藏鏡人，27歲男子范嘉榮派人、車、船援助，先逃往桃園、新竹藏匿，然後轉往屏東，案發一週後從東港搭小琉球籍漁船偷渡出海潛逃出境，范嘉榮自己則是先一步，在楊云豪幹掉羅天義當天清晨7點多，就火速搭機跑路飛往柬埔寨，2人都已被發布通緝，范嘉榮也跟楊云豪背景相仿，北部有幫派背景，僅有詐欺前科相關，但卻能策畫如此縝密的逃亡路線，令人懷疑是否藏鏡人不只1人。

幕後指使的藏鏡人范嘉榮。（圖／中天新聞）

令人毛骨悚然的是，為了殺羅天義，范嘉榮竟然制定了一個為期17天的奪命計畫，8月7日派徵信業者前往羅天義家附近的電線桿裝監視器，連續17天跟包含楊云豪在內的兩位槍手一起監看，完全掌握其作息後，第一位槍手卻臨時出包，半路出車禍被警方逮捕，因此楊云豪才接手「一擊必殺」，而這個計畫之所以會被發現，是因為檢警專案小組調閱案發日往前1個月的公家監視器畫面，才意外發現有人來偷裝「私用監視器」這事，殺人計畫如此「成功」，也讓人不禁懷疑幕後真正的藏鏡人，究竟跟羅天義結下多大的冤仇，才會計畫如此縝密，一定要他的命。

楊云豪開車前往犯案。（圖／中天新聞）

楊云豪搭船從屏東東港落跑。（圖／中天新聞）

