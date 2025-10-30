影／非洲豬瘟衝擊！彰化阿泉爌肉飯改賣雞腿飯 顧客：滷汁靈魂仍在

受非洲豬瘟疫情衝擊，彰化許多使用溫體豬的小吃業者因無肉可用最近紛紛休息，彰化知名爌肉飯業者阿泉爌肉飯宣布開賣雞腿飯，今天第一天推出300隻限量雞腿，受到好評，業者指出，可能受到豬肉短缺影響，這幾天雞腿成本比以往爌肉還高，若滷雞腿市場反應好，未來也會常態性限量供應。

阿泉爌肉飯今天還有少量爌肉存貨，阿泉爌肉飯老闆謝泊宏說，上周三非洲豬瘟疑似爆發時就開始盤算豬肉供應恐怕會受到影響，因平時店裡也會滷豬腳、雞腿自己吃，口味上大致有構想，他周末很快就找雞腿供應的廠商，決定開賣雞腿飯和雞腿便當，雞腿飯一碗65元。

廣告 廣告

業者認為雞腿肉要溫火控，比豬肉更要費心，店家以秘製滷汁慢滷，微甜口感希望讓消費者吃完滿足又不膩，彰化縣議員楊子賢今天早上也來嘗鮮，他指出，爌肉飯是彰化人早餐日常，疫情帶來挑戰，但從這些店家身上，看到的是不怨天、不喊苦的態度，現在爌肉飯行家改賣雞腿飯，他吃了帶醬汁的白飯，阿泉滷汁的靈魂滋味仍在，雞腿肉入味不乾柴。

謝泊宏表示，過去難以想像會跨足賣雞肉產品，但隨著產業環境改變，需要彈性變通，希望疫情早日落幕，產業穩定，未來仍會以在行的豬肉食材為主，再推出豬腳等其他品項。

【看原文連結】

更多udn報導

坣娜辭世…生前罹紅斑性狼瘡 醫揭「好發1族群」

18歲月薪破60萬 她7年後「存款全花光」慘負債

獨／坣娜罹癌…固定聚會不見身影 友驚覺為時已晚

驚天一按下單100張台積電 財神卻被股市菜鳥送走