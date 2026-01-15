影/面交金項鍊買家驗貨落跑 警48hrs內拘提逮人

台北市一名男子在網路上與買家相約面交買一條金項鍊，雙方約在中山區交易，見面時買家佯稱要拿鍊子到餐廳過火驗黃金真偽，未料一去不回遭警方循線查獲送辦。

嫌犯現身面交過程被監視器拍下特徵。（圖／翻攝畫面）

北市中山分局民權一派出所6日深夜10時許許接獲民眾周姓男子報案，稱他在臉書社團上兜售一條價值55萬元黃金項鍊，與買家約在中山區面交，2人見面後買家假借至餐廳廚房過火辨別真假為由，周男不疑有他交付金項鍊未料對方一去不回，於現場等候多時未見買家出現，才驚覺遭詐騙。

警方持拘票前往新莊逮人。（圖／翻攝畫面）

警方調閱周遭監視器發現嫌犯身穿黑色帽T，先將車輛停放於面交地點附近巷弄內，徒步至餐廳與周姓男見面，得手後隨即駕車離去，經多方偵查確認嫌犯鍾姓男子男子身分，遂向台北地檢署及台北地院聲請拘搜票，於案發後48小時內在新北市新莊將鍾男拘捕到案，詢後依詐欺罪移送北檢偵辦。

警方呼籲，民眾面交買賣商品應提高警覺，切勿輕信對方指示交付個人財物、證件，如有發現可疑為詐騙情事，可立即撥打165或110專線詳加查證，以免受騙。

