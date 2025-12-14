影/韓國瑜婉拒賴清德茶敘！栗正傑曝重大訊號：不去是正確的

總統賴清德計劃於15日召開茶敘，邀請行政院、立法院及考試院的院長參加，但立法院長韓國瑜卻婉拒了這一邀請。對此，總統府表示感到意外與不解。退役少將栗正傑則指出，總統府的安排明顯存在偏頗，且韓國瑜必須對藍白綠三個黨派保持公正和中立的立場，所以韓不參加是正確的決定。

賴清德計劃於15日召開茶敘，邀請行政院、立法院及考試院的院長參加，韓國瑜婉拒了這一邀請。（圖/資料照）

栗正傑13日在《中天辣晚報》節目中表示，總統府覺得意外與不解，堂堂一個總統府居然連中華民國憲法的精神都不懂。中華民國的憲法是五權分立，總統不是行政院長，是在五院之上，是負責協調的角色，並不具有行政、立法職責，所以總統當然可以召集五院院長茶敘、協商，但怎麼可以只找行政、立法跟考試等3個院，這代表很明顯的偏頗跟不公平。

退役少將栗正傑則指出，總統府的安排明顯存在偏頗，韓國瑜不參加是正確的決定。（圖/中天新聞）

栗正傑接著表示，按照韓國瑜的角度來看的話，現在韓國瑜是立法院長，他後面代表立法院藍白綠3個黨，所以他必須對3個黨表示其公正跟行政中立的立場；他若被叫去，立法院本身是合議制，當立法院這3個黨沒有取得共識之前，立法院長憑什麼被叫到總統府裡面茶敘，而且把行政院、考試院也叫進來，很明顯準備以多欺少。

栗正傑強調，韓國瑜不去是正確的，身為立法院長，必須對藍白綠三個黨派保持公正和中立的立場。他認為，若韓國瑜參加茶敘，將無法向這三個黨團交代，因為立法院是合議制，若未經共識就被邀請，這樣的做法會顯得不公平。他質疑總統府是否理解五權分立的憲法精神，認為這樣的邀請方式不符合憲法的基本架構。

