(影) 韓國瑜突現身關心！ 喬得了？陳玉珍與國會助理工會閉門協商

[Newtalk新聞] 國會助理工會今（12）日號召不分黨派立委助理於立法院正門抗議，反對國民黨立委陳玉珍所提出的「助理費除罪化」修法，在訴求完之後，工會與陳玉珍前往會議室進行協商，但在協商前，立法院長韓國瑜突然現身關心，他表示， 會特別重視委員提案、也重視國會助理的權益」。但助理要求簽連署書卻遭拒。





韓國瑜表示，這是他當院長以來，助理工會第一次正式請願，一定要來致意。提案委員、助理工會可以多溝通。他也談到，行政院長卓榮泰是國會助理出身，自己過去也是，助理心中的酸甜苦辣一定懂。

說話過程中，韓國瑜咳嗽不適，說自己最近工作壓力太大，卻被助理反指「助理壓力也很大」。韓國瑜繼續說，「聽我說完，大家有意見可以隨時表達，我要表達致意，大家都來正式請願，在未來即將開的公聽會上，助理工會有什麼意見都可以和盤托出，把心裡話講出來，我一定會特別重視委員提案、也重視國會助理的權益」。





韓國瑜語畢後，助理工會隨即拿出撤回提案的連署書要求簽名，但韓國瑜並未接受，則快速離開會議室。助理也在門口高呼「請院長簽名」，韓國瑜僅鞠躬致意。最後，國會助理工會與陳玉珍閉門會談溝通。

