影》韓國瑜鎮瀾宮首發「馬上幸福」春聯：全台人民擺脫鬱悶心情

立法院長韓國瑜日前公布馬年春聯「馬上幸福」，而今年的首批正副院長聯名款春聯也於今（10日）上午在台中發放。韓國瑜今上午8時30分左右現身大甲鎮瀾宮，他在參拜完畢後表示，特別選到鎮瀾宮向大台中鄉親發像麵包剛出爐一樣的春聯，希望「馬上幸福」這張春聯所傳遞的心聲，全台人民能夠擺脫鬱悶心情、擺脫各種陰霾。

韓國瑜接受媒體聯訪時表示，聽說有人4、5點就來，跟副院長江啟臣選擇發春聯第一站到大甲鎮瀾宮，大甲鎮瀾宮信徒滿天下，300年來媽祖婆在台中地區保護所有鄉民好朋友，媽祖精神大愛、慈悲、行善，符合鎮瀾宮董事長顏清標的要求，不停地在地方做好事，今天特別選到鎮瀾宮向大台中鄉親發像麵包剛出爐一樣的春聯。

韓國瑜也提到，希望這張「馬上幸福」春聯所傳遞的心聲，全台人民能夠擺脫鬱悶心情、擺脫各種陰霾，走向更光明、更快樂的2026年。

