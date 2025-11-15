影/韓大型物流中心驚傳火警 大火狂燒9hr所幸無人傷亡

位於韓國天安市的衣戀集團（E-LAND）時尚物流中心今晨發生大火，火勢延燒約9小時後才被撲滅，所幸建築物中的三名員工安全撤離，無人傷亡。

韓國 衣戀集團物流中心驚傳大火。（示意圖／PIXABAY）

據韓聯社報導，大火發生於當地時間15日早上6點10分左右，消防部門最初發布了 1 級響應，但由於物流中心內的衣物和其他物品都是易燃物，火勢迅速蔓延，因此隨後調整為2級響應，調動附近 5 至 6 個消防部門的人員和設備。

報導指出，當局共派出11 架消防直升機、150部設備和 430 名人員前往現場，但大火仍延燒了9個多小時才撲滅。

據悉事發的物流中心於 2014 年 7 月竣工，是地下 1 層，地上 4 層的建築。每天可處理多達5萬箱貨物，每年則有多達400 萬至500 萬箱貨物，同時可容納 150 輛卡車停靠。

警方和消防部門計劃在撲滅剩餘餘燼後，調查火災原因和損失程度。

