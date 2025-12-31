影／韓女歌手「電梯激吻人夫」畫面曝 道歉退出節目

女歌手淑行（숙행）捲入不倫戀風波。（圖／翻攝自IG@sookhaeng）





南韓歌壇爆出不倫爭議！46歲Trot女歌手淑行（숙행）遭指控與已婚男子發展不正當關係，被拍到在住處電梯、走廊擁抱接吻，引發輿論譁然。事件曝光後，淑行已正式宣布退出正在參加的MBN選秀節目《現役歌王3》，製作單位也緊急回應，未來她的個人舞台將「全面剪輯」。

《事件班長》指控與已婚男同居

綜合韓媒報導，這起風波源於JTBC時事節目《事件班長》29日播出的爆料內容，一名40多歲家庭主婦出面指控，丈夫疑似外遇活躍於電視節目的知名Trot女歌手A某，兩人甚至自今年2月起開始同居。節目中還公開監視器畫面，可見一對男女在電梯內親吻、在走廊親密互動，畫面相當清楚。爆料播出後，網路上迅速瘋傳「A某就是淑行」的猜測，淑行的社群平台也湧入大量要求說明的留言，輿論瞬間炸鍋。

廣告 廣告

爆料人妻指出，早在今年3月就曾主動聯絡淑行詢問雙方關係，當時淑行僅回應「只是朋友」，甚至警告若持續聯絡將透過經紀公司提告，不過在律師協助下調查後，才發現丈夫與淑行實際同住，並取得多段監視器畫面作為證據，目前已正式對淑行提起「第三者介入婚姻」相關訴訟。

稱誤信男方婚姻破裂 道歉、退出節目

而捲入風波中的淑行也向《事件班長》表示，自己同樣是受害者，稱「誤信男方婚姻早已破裂、僅剩法律程序」，甚至已帶她向父母介紹、論及婚嫁，在得知真相後已立即中止關係，並向對方妻子表達歉意，未來也將依法承擔相關責任，甚至不排除向該名男子求償。

對此，淑行30日透過社群平台發布親筆信致歉，坦言「因近期爆發的私人事件，讓大家擔心，對此深感抱歉」，並宣布將退出《現役歌王3》，強調「希望不要再對節目造成任何傷害」。她也向其他參賽者及製作團隊表達歉意，表示這起事件讓同場競賽的夥伴與幕後人員蒙受困擾，未來將深刻反省、以更負責任的態度面對人生與工作。

不過，對於外界高度關注的不倫細節，淑行並未正面回應，僅表示「所有事實將透過法律程序釐清」，同時呼籲外界停止散播未經證實的消息，避免對她本人、家人以及節目造成難以恢復的傷害。

《現役歌王3》個人舞台全剪掉

隨著淑行宣布退出節目，《現役歌王3》製作單位31日也發出聲明表示，因情況突發導致較晚回應，未來淑行的個人演出畫面將「全面剪掉」，至於與其他參賽者共同演出的橋段，製作單位表示，將在不影響其他選手權益的前提下，盡量縮減相關畫面。

實際上，30日播出的節目中，淑行的預賽舞台已全數消失，僅剩她在其他選手表演時的零星反應畫面仍被保留。製作單位強調，將全力維持節目完整度，避免事件波及其他參賽者。



【更多東森娛樂報導】

●福原愛再婚懷孕！溫泉旅行驚覺中獎 橫濱男反應曝光

●日演員新井浩文性侵遭判4年 出獄後回歸幕前

●國民影帝爆病危！「噎到後休克送ICU」 還有1病困擾

