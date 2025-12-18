(影) 韓泰合作在柬抓3詐騙首腦! 泰軍空襲柬電詐園區 還沒收集團在泰資產

[Newtalk新聞] 泰國與柬埔寨邊境局勢急速升溫。泰國軍方日前出動 F-16 戰鬥機、無人機與砲兵部隊，對柬埔寨境內多處賭場與酒店建築發動空襲，稱相關設施長期被用作跨國電信詐騙窩點，甚至已被柬埔寨軍方接管，轉為無人機與火砲部署基地。此舉被外界視為，今年困擾東南亞的兩大危機跨國電詐與泰柬軍事衝突，正式交織成一場混合戰爭。





泰國軍方聲明指出，行動至少打擊了 6 處賭場與酒店綜合體，屬「軍事必要目標」。不過，柬埔寨方面強烈否認相關說法，反指遭襲建築「只是民用酒店與賭場」，與軍事部署及電詐活動「毫無關聯」，並譴責泰方攻擊民用設施。

泰國F-16戰機群出動轟炸柬浦寨軍事基地。 圖 : 翻攝自泰中網





遭到重點轟炸的目標之一，是位於奧多棉吉省奧斯馬奇鎮的奧斯馬奇度假村。當地時間 12 月 15 日晚間，泰軍向該區域發射砲彈，現場濃煙竄升。網路流傳但尚未獲官方證實的影片顯示，攻擊後疑似有大批人員拖著行李箱，從當地電詐園區方向倉皇撤離。





值得注意的是，奧斯馬奇度假村早在 2024 年 9 月即遭美國財政部列入制裁名單，美方指控其涉及強迫勞動與跨國網路詐騙。文件顯示，度假村實際控制人為柬埔寨大亨李永法及其所屬的「李永法集團」，同樣在制裁名單之列。美方指出，多名受害者是被「高薪工作、包吃住」誘騙，最終卻被迫在惡劣環境下從事虛擬貨幣與網路詐騙活動。





柬埔寨外交部則回應稱，美方制裁「帶有明顯政治動機」。此外，位於柬埔寨菩薩省韋文縣莫達地區的另一處大型賭場綜合設施，也在此次行動中遭到空襲。現場畫面顯示，建築外牆布滿彈孔，多處結構被炸開，入口嚴重毀損，玻璃與牆體碎片散落滿地。





柬埔寨菩薩省韋文縣莫達地區的一處賭場綜合設施遭到泰軍襲擊。 圖:翻攝自紅星新聞





該設施同樣曾在今年 9 月被美國列入制裁名單，美方指其涉及虛擬貨幣詐騙，並與另一名受制裁的柬埔寨政商大亨關係密切。





目前，泰柬停火協議形同破裂，雙方交火頻率持續升高，而「電詐園區」正逐漸成為泰軍打擊的核心目標。





哈佛大學亞洲中心訪問學者、跨國犯罪研究專家雅各布・西姆斯分析指出，泰國近期對柬埔寨電詐勢力的高強度打擊，很可能是衝突重燃的關鍵誘因。





他指出，衝突爆發前不久，泰國已針對多名涉嫌參與電詐的柬埔寨重量級人士展開行動，並查扣大量資產。泰國副總理兼內政部長阿努廷更公開表示，遭查扣資產涉及多名「重案要犯」，包括柬埔寨「太子集團」頭目陳志、一名柬埔寨參議員，以及兩名泰國公民。





中國藝人「逆齡」疑雲升溫，反詐博主稱與柬埔寨生命科學院相關。 圖：翻攝自網路





「從時間點來看，泰方行動後不到 5 天，邊境衝突就全面爆發，這並非巧合。」雅各分析稱，泰國對柬方電詐勢力動刀，可能迫使柬埔寨作出激烈反應，導致緊張情勢迅速升級。泰柬邊境自 12 月 7 日起爆發激烈交火，至今未見降溫。





分析人士指出，柬埔寨近年因地雷爭議、跨境電詐問題持續承受國際壓力。另據《新華社》報導，柬埔寨皇家科學院國際關係研究所所長金平認為，泰國在爭議地區的「擴張野心」仍是衝突延燒的重要原因之一，且「對外衝突往往成為泰國轉移國內政治壓力的出口」。





分析人士指出，柬埔寨近年因地雷爭議、跨境電詐問題持續承受國際壓力。 圖:翻攝自網易





另一方面，韓國媒體 12 月 16 日披露，韓國情報人員與泰國軍方合作，近日在柬埔寨成功逮捕 3 名中國籍電詐綁匪，該團伙涉嫌此前殺害一名韓國女性人質。





同時，中國駐柬埔寨大使汪文斌前往弔唁柬埔寨前首相洪森之兄洪山逝世的相關影片，也在中國社群平台引發爭議。部分網友留言質疑：「柬埔寨電詐橫行，卻還呼籲大家去旅遊？」、「這是在開股東大會嗎？」、「親如兄弟」，顯示輿論對柬埔寨長期未能根治電詐問題的不滿情緒持續升高。

