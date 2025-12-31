影／韓籍啦啦隊女神玩「中文大挑戰」 安芝儇實力驚豔網、Mingo偷渡韓文XD
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨
韓籍啦啦隊經紀公司的社群近日上傳一則影片，只見安芝儇、Mingo及李晧禎等進行「中文大挑戰」，其中安芝儇的中文實力驚豔不少網友，大讚「小安比想像中強耶」、「我要給小安第一名」。
