影／韓職KT巫師啦啦隊現身台灣 一字排開跳「笛子舞」超級仙

[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

2025年亞洲職棒交流賽7日於樂天桃園棒球場盛大開打，其中韓國由韓職KT巫師代表來台參賽，而該隊的啦啦隊「Lady Wiz」也同樣來台為隊伍應援，包括隊長申洗晞、金海莉、鄭熙靜及李藝斌。

女神們齊聚一堂，帶來啦啦隊知名的「笛子舞」，讓台灣球迷們不需飛到韓國也能一飽眼福。

Lady Wiz大跳笛子舞。（圖／YT：走一日球迷 台湾プロ野球チア）

