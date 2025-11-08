影／韓職KT巫師啦啦隊現身台灣 一字排開跳「笛子舞」超級仙
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨
2025年亞洲職棒交流賽7日於樂天桃園棒球場盛大開打，其中韓國由韓職KT巫師代表來台參賽，而該隊的啦啦隊「Lady Wiz」也同樣來台為隊伍應援，包括隊長申洗晞、金海莉、鄭熙靜及李藝斌。
女神們齊聚一堂，帶來啦啦隊知名的「笛子舞」，讓台灣球迷們不需飛到韓國也能一飽眼福。
更多FTNN新聞網報導
影／李多慧來台2年感性告白「永遠愛台灣」 粉絲許願：明年奪金馬、飆戲許光漢！
影／剛加入啦啦隊就出事！PINKFUN 珮含遭粉絲尾隨 經紀人怒喊備案、球迷嗆爆「豬隊友！」
影／九頭身女神睦那京大跳韓職應援曲 逆天長腿網驚：腿比我的命還長
其他人也在看
桃氣女孩跨界棒球場！朴星垠、金佳垠「雙垠組合」成焦點
桃氣女孩跨界棒球場！朴星垠、金佳垠「雙垠組合」成焦點EBC東森新聞 ・ 10 小時前
亞洲交流賽》卉妮跟朴星垠「夢幻合體」！ 互讚對方可愛像姐妹
2025桃園亞洲職棒交流賽，今天在桃園球場開打，賽前樂天桃猿啦啦隊樂天女孩跟桃氣女孩一起表演，朴星垠跟卉妮這兩位人氣啦啦隊女孩也難得同台演出，兩人上演甜蜜合照，互讚對方可愛，卉妮也說：「我們兩人都很害羞，個性也有點像。」TSNA ・ 1 天前
亞洲交流賽》50萬鐵粉女神金海莉與李今珠來台！ KT巫師吉祥物很有「萬聖節」感
2025桃園亞洲職棒交流賽今天舉行開戰記者會，KT巫師啦啦隊跟應援團團長都現身，其中金海莉跟李今珠很受歡迎，金海莉擁有52萬IG鐵粉，被稱為是「女神」等級的啦啦隊員，此外KT巫師吉祥物Vic、ddory與樂天金鷲吉祥物Clutch也很受歡迎。TSNA ・ 1 天前
亞洲交流賽》石井一久親自率隊造訪台灣！ 希望明年持續舉辦賽事
2025年桃園亞洲職棒交流賽今天晚間6時35分將在桃園棒球場開打，由韓國職棒KT巫師隊出戰日職東北樂天金鷲，兩隊都出席昨日記者會跟市長晚宴，其中樂天金鷲的GM石井一久也隨隊來台。TSNA ・ 1 天前
鄭麗文追思共諜配合中方統戰...許美華讚「不演了」：樂見藍營自掘墳墓、直球對決台人最大共識
許美華認為，儘早直球對決，讓台灣人自己決定自己的命運，不是台灣人就是中國人，沒有模糊空間，也蠻好的，「我要好好活著，看到國民黨被共產黨團滅！」放言 Fount Media ・ 11 小時前
等了2週！謝侑芯命案逆轉翻盤成謀殺 大馬高官親吐調查關鍵
31歲「護理女神」謝侑芯魂斷馬來西亞，大馬警方一開始朝猝死調查，2週後案情才大逆轉，改為謀殺案，由於事發當時馬來西亞歌手黃明志人就在現場，還被搜出疑似毒品的藍色藥丸，卻一度獲交保，5日凌晨才主動投案，引發社會質疑。對此大馬內政部長拿督斯里賽夫丁特別出面說明。鏡報 ・ 1 天前
畢旅體驗雲霄飛車悲劇了！小六生「10萬助聽器」噴飛...親友急求救
對於有聽力障礙的人來說，助聽器是生活中不可或缺的重要物品，但助聽器要價不斐，一個動輒數萬元，對一般家庭來說，也是不小負擔。昨日（7日）在九族文化村就有一名戴助聽器的小六學生，因為參加畢業旅行太興奮，搭雲霄飛車時忘了拿下助聽器，導致要價10萬元的助聽器掉落，親友們心急如焚發文求救，希望能找回助聽器。對此，園方表示有接獲家屬通報，但目前尚未尋獲遺失物，這兩天將會派巡檢人員加強巡尋。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
專訪/小魔女韓援高佳彬慶生！曝來台牽線人竟是廉世彬
韓職起亞虎啦啦隊人氣啦啦隊員高佳彬，自今年9月宣布來台加盟台中連莊小魔女啦啦隊以來，與廉世彬、金吉娜與吳瑞律共組「韓籍4本柱」，剛好11月2日正逢高佳彬生日，《中天新聞》特別專訪她分享自己的特色與應援心得。中天新聞網 ・ 9 小時前
朴星垠、卉妮「姊妹」同台 害羞對視互誇對方漂亮
此外，「雙垠組合」同樣成為全場亮點，來自韓國的金佳垠與朴星垠於下午粉絲見面會同台，而這也是兩人首次在台灣正式合體演出，星垠更是將自己的台灣首秀獻給亞洲職棒交流賽，現場粉絲熱情應援，尖叫聲此起彼落。許多球迷表示：「看到雙垠同台太幸福，希望她們能常駐台灣。」...CTWANT ・ 9 小時前
張麗善督導鳳凰颱風防颱應變 雲林縣府全面戒備守護農業生產
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】中央氣象署預報指出，鳳凰颱風將於11月11日至13日最接近臺灣，雲 […]觀傳媒 ・ 4 小時前
亞洲職棒交流賽桃園登場 桃捷A19站及樂天球場打造全臺首座手語示範應用場域
2025年11月7日，亞洲職棒交流賽於樂天桃園棒球場熱烈登場，張善政市長將於8日前往開球，並邀請使用手語溝通的朋友共同觀賽，體驗全新的手語共融棒球場。在桃園市政府體育局與青年事務局的大力支持下，樂天桃猿攜手年輕新創團隊合作，將科技、運動與手語文化結合，打造樂天桃園棒球場及A19體育園區站為全臺首座示範應用場域。桃捷公司為響應「No one left behind，不遺漏任何人」的共融理念，在A19站旅客詢問處前展示「虛擬手語親善大使小律」導引服務。旅客可透過透明螢幕獲得即時列車資訊與場館導引，推動公共運輸場域的多元無障礙創新體驗。將來樂天桃園棒球場有球賽或大型活動時均可使用，讓參與者在觀賽之餘，也能感受桃園捷運在友善服務上的用心。面對本週末亞洲職棒交流賽活動人潮，桃捷公司已針對賽事期間的疏運需求完成規劃。A18高鐵桃園站及A19體育園區站將依觀賽球迷人數，適時加派人員於球賽散場時段協助引導旅客，並視需求調度列車運行，確保球迷往返球場過程順暢便利。桃捷公司表示，未來將持續配合市府政策，並與社福團隊合作，善用捷運場域推動共融科技應用，讓更多旅客在搭乘捷運時，都能感受到桃園交通服務的貼心與溫台灣好新聞 ・ 1 天前
Amazon 推出 AI 電子書翻譯服務「Kindle Translate」
Amazon 推出以 AI 驅動的電子書翻譯服務「Kindle Translate」，以幫助在Kindle 上著書籍上架的作者去擴展海外讀者群。Yahoo Tech ・ 11 小時前
台南市長初選! 陳亭妃拚親子票 林俊憲直攻對手本命區
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導民進黨台南市長初選戰況升溫，立委陳亭妃不但發布競選形象片，假日也在舉辦親子活動，公布教育願景搶攻親子選票。另一方面立委林俊憲，則是直攻對手的本命選區，在安南區成立後援會，還有同黨三位立委站台，營造黨內大團結的氣勢。民視 ・ 3 小時前
黃仁勳抵達台灣 首站訪台積電台南3奈米廠 證實明出席運動會
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午抵台，這也是他今年第四度造訪台灣。他首站直飛台南，隨後將前往重要供應商，台積電的台南3奈米廠視察產線，並準備明天參加台積電的運動會並致詞。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
雪碧爆啦啦隊員黑幕！PO文稱富商圈「包養價目表」流傳：職業成豪門跳板
（記者洪承恩／綜合報導）網紅雪碧近日再次談及啦啦隊圈內狀況，指出有少部分成員並非單純以表演為主，而是把啦啦隊身 […]引新聞 ・ 7 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 11 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 18 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 2 小時前