影/韓首枚商業火箭發射失敗 升空不久現異常「疑似爆炸」墜落

由南韓太空新創公司INNOSPACE研製、南韓首枚民營商業火箭「韓光-NANO」（HANBIT-Nano）在巴西發射升空。此次發射對INNOSPACE與巴西的航太雄心而言都是一個里程碑，但最終因「箭體異常」以墜落告終。

《韓聯社》報導，這是南韓民營企業首次執行商業發射任務。INNOSPACE稱，「韓光-NANO」於巴西時間22日晚間10時13分在阿爾坎塔拉（Alcantara）發射。25噸級一級火箭的固液混合發動機正常點火並在預定飛行段正常飛行，但升空30秒後，箭體被監測到出現異常，隨後墜落於地面安全區域。

社群媒體等平台上傳的發射影片顯示，該火箭發射約一分鐘後騰起巨大火焰，疑似爆炸。

根據《路透社》，巴西空軍透過聲明表示，火箭升空後初期雖按計畫垂直爬升，隨後卻出現問題導致其墜落，官員和消防員隨即被派往處理。

「韓光-NANO」升空30秒後箭體出現異常。（圖／路透社）

「韓光-NANO」落地時未造成人員傷亡等損失。INNOSPACE表示，正在確認飛行終止的原因，將於日後公布相關分析結果。該公司強調，為此次發射建立的安全系統符合巴西空軍要求和國際標準，並按照安全控制程序完成相關任務。

據介紹，「韓光-NANO」號總長21.8公尺，直徑1.4公尺，重18.8噸，可將90公斤重的衛星送入500公里高度的太陽同步軌道。此前，該火箭曾因零件異常而3度延遲發射。

