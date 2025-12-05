（影）響應中俄免簽被關罰八千! 中國男子莫斯科遭俄警強押囚車勒索

[Newtalk新聞] 中國與俄羅斯即將互相啟動大規模免簽政策之際，近日卻傳出一名中國男子在莫斯科遭警方粗暴執法並勒索的事件。《央視新聞》報導，俄羅斯總統普丁已於 12 月 1 日簽署命令，自即日起至 2026 年 9 月 14 日（含當日），中國公民可免簽證以旅遊及商務目的入境俄羅斯，最長停留 30 天。





相對地，中國大陸外交部也宣布，自 2025 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 14 日，中國將對俄羅斯持普通護照人員試行免簽。外交部發言人郭嘉昆表示，在此期間俄羅斯公民可免辦簽證入境中國，並從事經商、旅遊、探親訪友、交流訪問與過境等活動，停留不超過 30 天。

不過就在雙方免簽政策即將互惠實施之際，一名中國青年近日在社群平台發文稱，他於 11 月 21 日持 30 天電子簽證入境莫斯科，原訂 12 月 2 日返國，卻在前一天與就讀莫斯科博士班的舅舅離開柳布利諾一處商店時，被當地警察攔查。





該男子表示，他因當下未隨身攜帶居住證明文件，警察隨即暗示需繳交 5,000 盧布罰金，之後金額一路被提高至 3 萬盧布，並遭執法人員強行拖上鐵絲網包覆的裝甲囚車。過程中他被警察以肢體與言語恐嚇，手機亦遭沒收。





囚車內已有其他被拘押者，其中一名中國男子提醒他，若沒有居住證明，至少要準備 2 萬盧布，否則可能被扣留過夜。更令當事人錯愕的是，同行、證件齊全的舅舅也被指稱「居住證涉嫌偽造」，同樣被押上囚車。兩人被帶至警局後，警察態度突變，罰金金額從3萬盧布降至 1.5 萬盧布，最終因當事人持學生證協商降為 8,000 盧布，由舅舅轉帳支付。然而警方未開具任何罰單，收款後反而笑著與兩人握手放行。





另外，在俄羅斯的聖彼得堡也有一名中國遊客被一群俄羅斯孩子喊 「Ching Chang Chong」 疑似種族歧視，讓中國旅客是否將面臨更高安全風險也掀起一波討論。

