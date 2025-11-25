影／響應國際終止婦女受暴日 蘭馨彰投地區五個分會熱鬧遊行宣導反暴力

▲響應國際終止婦女受暴日，彰投地區五個分會動員逾百位蘭馨姐妹，由總召集人、候任總監卓仕文領軍，在彰化火車站站前廣場集結，共同發聲。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】響應11月25日聯合國「國際終止婦女受暴日」（IDEVAW），國際蘭馨交流協會中華民國總會今（25）日串連全臺45分會、13區同步發起反家庭暴力、反性別暴力及反毒害行動，以「113 一通、關懷馬上通！攜手反暴力，你我不缺席！」為主題，呼籲社會正視暴力與毒品對個人、家庭與職場的侵蝕，不再選擇沉默。

彰投地區五個分會動員逾百位蘭馨姐妹，由總召集人、候任總監卓仕文領軍，在彰化火車站站前廣場集結，共同發聲。五個分會包括彰化縣美淑國際蘭馨交流協會、彰化縣國際蘭馨交流協會、花之鄉國際蘭馨交流協會、員林國際蘭馨交流協會與南投縣國際蘭馨交流協會，攜手呈現舞蹈、口琴演奏與大合唱，吸引通勤民眾駐足觀賞，場面熱鬧。

▲國際蘭馨交流協會中華民國總會今日串連全臺45分會、13區同步發起反家庭暴力、反性別暴力及反毒害行動。（記者林明佑攝）

現任總監施秉慧於上午11時03分與全臺13區同步啟動「點亮希望之光・夢想之樹」儀式，象徵團結力量；11時25分更帶領全國蘭馨姐妹齊喊「113 一通、關懷馬上通！攜手反暴力，你我不缺席！」，以口號與手勢展現反暴力決心。

活動後，彰投地區五個分會分成五條路線沿街遊行，蘭馨姊妹們手持標語、向沿途民眾及商家宣導反家暴、反暴力與反毒理念。協會也感謝彰化縣政府協助推動，希望跨組織合作能提升民眾對暴力議題的敏感度，並強調唯有不姑息、不旁觀，才能讓每個人在家庭、社會與職場中獲得真正的尊重、平等與自由。

國際蘭馨交流協會（Soroptimist International, SI）成立於1921年，是聯合國承認的全球性婦女NGO，會員遍布118國、超過6.6萬人。中華民國總會於1996年成立，目前擁有逾2,000名會員，長期以教育促進女性與女孩的經濟賦權，推動包括「蘭馨愛・讓夢想起飛」助學金、LYD 婦女教育與訓練獎、DIBI 女青年事業支援計畫等，以「Investing in Dreams」為核心理念，協助女性翻轉生命、走向更公平的未來。