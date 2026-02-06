影/預支工程款被拒！新莊男暴怒持菜刀猛砍 2人濺血

新北市新莊區民安西路一帶5日晚間發生持刀追砍案，一名翁姓男子與友人餐敘後，因金錢問題發生口角，翁男情緒失控持菜刀追逐2名張姓男子，造成手部受傷，無生命危險。

新莊發生持刀追砍案。（圖／警方提供）

新莊分局於昨（5）日20時50分許接獲報案，指稱新莊區民安西路一帶有民眾持利器追逐他人，情況危急，警方立即派遣線上警力火速趕赴現場處置，當場壓制逮捕行兇翁姓男子（50歲），現場查扣工具用菜刀一把。

經警方到場查處，初步了解50歲的翁姓男子與友人餐敘後，因工程上下游款項糾紛發生口角，翁嫌突情緒失控持菜刀追逐張姓男子（44歲）及張姓男子（35歲）等二人，造成其中一人左手肘約4公分割傷，另一人右手肘約1公分穿刺傷。2名傷者意識清醒、無生命危險，均由救護車送往新泰醫院治療。

翁嫌因個人債務問題欲提前預支工程款未果，竟持刀砍人。（圖／警方提供）

警方進一步調查，雙方原為工程合作關係，翁嫌因個人債務問題欲提前預支工程款未果心生不滿，竟先至附近五金行購買菜刀後返回現場追逐索討款項。現場民眾見犯嫌持刀情緒激動，不敢貿然靠近，僅以丟擲紙箱、酒瓶等方式試圖阻止，其間秩序一度混亂。

警方抵達後立即控制現場情勢、迅速壓制犯嫌，當場依現行犯逮捕，並將在場丟擲紙箱、酒瓶等3人帶回派出所調查釐清案情。全案詢後依傷害罪將翁姓嫌犯移送新北地方檢察署偵辦。

翁嫌被帶回警局偵訊。（圖／警方提供）

新莊分局強調，任何以暴力方式解決糾紛之行為均屬違法，警方對危害公共安全案件秉持「即時反應、強勢執法」原則，絕不寬貸，必定迅速到場、即時壓制，持續守護市民生命、身體安全與社會秩序。

