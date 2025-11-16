(影)預言颱風假失準發雞排?台大傅鐘下500人苦等不到

[Newtalk新聞] 鳳凰颱風來襲前，一名自稱「台大大氣系學生」的網友在臉書社團放話，豪言「賭上系上招牌」預測台北市至少會放兩天颱風假，若預測失準，就在16日中午於台大傅鐘下發放300份雞排與100杯珍奶。誇口一出，吸引大批民眾興致勃勃準備領取免費雞排，沒想到最後卻成為一場「空歡喜」。





原PO於11月9日在「黑特帝大」發文斷言，台北12至14日至少會停班課兩天，並立下賭注，「若少一天就請100份雞排與珍奶，若完全沒放假就各請300份」。結果台北最終一天颱風假也沒放，他在12日晚間承諾願賭服輸，只是坦言「真的沒錢」，因此珍奶減為100杯，但雞排仍維持300份。

消息傳開後，16日清晨6點6分就有民眾到台大傅鐘前卡位。到中午前，現場人潮突破四、五百人，不少學生與民眾從新店、安康等地專程趕來排隊，只為搶到免費雞排。然而時間逼近中午12點，原PO卻遲遲沒有現身，讓苦候數小時的群眾哀嘆「被放鴿子」。





警方估計現場一度湧入約400人。到了12點半後，人潮逐漸散去，仍有少部分民眾抱著一絲希望繼續等候，也有人無奈笑稱：「算了，既然等不到，自己去買還比較快。」





截至下午3點，仍有許多網友表示還沒領到雞排。

