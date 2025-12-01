(影) 頓巴斯寸土不讓 ! 烏軍痛斥川普：這不是和平、是把我們交給普丁

[Newtalk新聞] 隨著美國總統川普支持的初步和平提議在烏克蘭引發爭議，一線士兵對可能的領土讓步反應強烈，部分人甚至將其視為「徹底投降」。駐紮於東部紅軍城附近的烏軍高級士官拉札夫斯基直言，該計畫若讓頓巴斯地區被承認為俄羅斯實控領土，將迫使前線部隊放下武器，「這不是和平計畫，而是投降」。





美國《全國廣播公司》( NBC ) 報導指出，紅軍城是近 18 個月來俄軍攻勢最猛烈的後勤中心之一。儘管基輔政府正努力調整相關提案，前線士兵在接受訪問時表達失望與焦慮，認為莫斯科的強硬要求若被接受，他們多年來的犧牲將付諸流水。

紅軍城是近 18 個月來俄軍攻勢最猛烈的後勤中心之一。 圖:翻攝自X帳號@angelshalagina





44 歲的拉札夫斯基出身於東部工業區，目前負責無人機部隊。他表示，自己已在前線駐守四年，健康惡化，但仍難以接受放棄頓內茨克的提議。他強調，若軍方要求撤離現有陣地，必須給予士兵合理解釋，「坐在前線的是我們，不是領導層」。





軍事分析師別列斯科夫指出，烏軍目前遭受後勤線被俄軍無人機切斷等壓力，但防線整體仍未崩潰。他認為，若烏方提前讓步反而可能削弱戰場態勢，「單方面撤出頓內茨克只會讓局勢更糟」。





南部烏軍特種部隊中尉奧列克桑德也表示，軍方不會接受削弱武力規模的條款，尤其是將烏軍上限設為 60 萬人的提案。他強調，領土問題更沒有妥協空間，「沒有人會在自己的土地上讓步」。





多名老兵也認為，和平協議若被視為投降，將在軍中引發劇烈反彈。曾參加 2014 年及 2022 年兩場戰事的宗托夫強調，任何撤出頓內茨克等控制區的決策將造成「極大爭議」。





第聶伯羅彼得羅夫斯克州的無人機操作員梅爾尼克指出，俄軍在人力與彈藥上的優勢仍十分明顯，而烏軍招募困難與逃兵問題亦使前線壓力更大。他形容，戰事持續惡化，但要求烏方投降的和平計畫仍同樣無法接受。





南部烏軍特種部隊中尉奧列克桑德也表示，軍方不會接受削弱武力規模的條款，尤其是將烏軍上限設為 60 萬人的提案。 圖：翻攝自 @osintdefenderIT X 帳號





儘管渴望早日回家與家人團聚，梅爾尼克仍表示：「明顯我不會停止戰鬥。但我內心真的很痛。」他坦言害怕死亡，但更害怕讓下一代不得不承受同樣的戰爭。





除政治與外交壓力外，前線戰況也持續變化。有消息指出，俄軍第 90 師在過去五天內遭烏軍摧毀至少 100 輛坦克與步兵戰車。過去三週的多次攻擊均造成該部隊重大傷亡，被形容為「已受到重創」。





網路上近日流傳一段拍攝於烏克蘭境內、地點不明的影片，顯示俄軍車輛未見裝甲保護，引發討論。有網友批評，俄軍裝備已退化至「與利比亞叛軍相差無幾」，反映俄軍在部分區域的戰力可能正在下降。

