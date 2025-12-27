影／頤樂彰老歲末感恩音樂嘉年華會 管樂團學生帶來最溫暖的陪伴

▲在歲末年終感恩的時節，衛生福利部彰化老人養護中心希望透過音樂傳遞關懷、實踐世代共融精神，於26日下午在中心戶外草皮舉辦一場感恩音樂嘉年華會。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】在歲末年終感恩的時節，衛生福利部彰化老人養護中心希望透過音樂傳遞關懷、實踐世代共融精神，於26日下午在中心戶外草皮舉辦一場感恩音樂嘉年華會，臺北市立介壽國民中學管樂團及國立彰化高級中學管樂社100多位學生參與演出，悠揚的樂聲在院區中流轉，為長者們帶來滿滿感動與歡樂。

當天台中市正大墩獅子會共襄盛舉，於活動中捐贈長者復能設備經費，以實際行動關懷長者生活需求，社團法人鄰里123共生協會設攤宣傳以人為本的在地照顧，期待翻轉中重症高齡照護模式，讓終老不是負擔，而是守護彼此的力量。

彰化老人養護中心主任陳智偉表示，中心有些長者身體機能退化、社交活動減少，容易產生孤單感與情緒低落情形，音樂可以緩解他們孤單及撫慰心靈，這次很榮幸邀請到介壽國中管樂團及彰化高中管樂社來中心演奏，感謝青年學子運用音樂專長陪伴中心長者，也期待此次活動能建立起世代情感交流的橋樑，未來有更多學生持續來中心以音樂陪伴長者。歲末以音樂會傳遞中心照顧長者的溫度，感恩許多公益團體長期支持並贊助本中心推動多元照顧服務，讓中心長者得到妥善服務及提升照顧品質。

臺北市立介壽國民中學校長陳建廷表示，學校長年深耕音樂教育，管樂團由校內七、八年級學生組成，連續12年榮獲全國中學音樂比賽特優佳績，是校內極具代表性的音樂團隊，此次公益演出，特別邀請國立彰化高級中學管樂社一起參與，期許學生們將平日所學化為實際行動，走出教室、走進長輩生活場域，以音樂實踐公益學習的精神，今日演出的曲目豐富多元，包含氣勢磅礴、象徵勇氣與信念的〈無懼的勇士〉，旋律溫暖動人的〈淚光閃閃〉與〈花心〉，勾起長者許多熟悉而美好的生命記憶，壓軸帶來全球流行歌曲〈Golden〉，音樂旋律歡樂輕快，為這場音樂結束前注入溫馨感人氛圍。

國立彰化高級中學主任莊宗達表示，彰化中學管樂社成立至今已逾82年，社團長期以推廣音樂美感教育為志，期盼一顆顆音符能在空氣中流動，如同優美舞姿般被詮釋，將對音樂的熱愛傳遞給更多人，讓聽見音樂的人被感動、被吸引，進而激發更多人投入音樂學習的熱情，此次很高興有機會參與公益演出，展現彰中學子關懷社會、以音樂回饋社區的行動力。

台中市正大墩獅子會會長劉哲佑表示，正大墩獅子會秉持「我們服務（We Serve）」的核心精神，長期投入社會公益行動，因為看見彰化老人養護中心長者復能需求，因此號召獅友一起捐贈復能設施，期盼拋磚引玉，號召更多社會力量共同關注長期照顧議題。

彰化老人養護中心延續往年耶誕歲末辦理園遊會市集的傳統，也規劃13個市集攤位，邀請家屬來中心陪伴長者欣賞音樂會，帶著長者一同逛市集、聊生活，在輕鬆愉悅的氛圍中凝聚彼此情感。中心中庭也布置今年長者參與「多元手作班」及「生命故事彩繪課程」活動成果作品，讓藝術創作成為長者生命經驗的展現，為整體空間增添濃厚人文與文藝氣息。