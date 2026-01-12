影/頭份一早槍擊案 男當街轟休旅車逃逸、駕駛腳部中彈

今（12日）清晨在苗栗縣頭份市的「下公園」發生槍擊案，有位槍手開著黑色轎車，攔下一輛馬自達黑色休旅車接著狂轟，駕駛當場中彈送醫。

槍擊案現場。 （圖／中天新聞）

據了解傷者是腳部中彈，右腳踝也有撕裂傷，被槍擊後自行前來為恭醫院就醫，院方表示：「目前X光照起來是裡頭有異物」，警察目前也在急診室戒護，而傷者的休旅車一開始是前車窗跟副駕駛座玻璃被轟，至少轟了2槍，兇手看來並非是警告性質，似乎有意取人性命。

槍擊案現場。 （圖／中天新聞）

頭份分局獲報後，立刻趕來處理並封鎖現場，由於案發地點鄰近中正路、中山路早市，所幸週一休市並未釀成進一步的騷動跟傷亡，目前警方持續追緝在逃的兇手，並且釐清槍擊案的發生原因。

廣告 廣告

槍擊案現場。 （圖／中天新聞）

延伸閱讀

影/「自稱猛男界RAIN」新北雙刀隨機攻擊 橫紋肌溶解住院

影/雲林驚見毀滅性事故！「車撞成鐵麻花、電桿斷」慘烈直擊

新北市爆隨機攻擊！金山男持刀亂砍攻擊車輛 警鳴槍制伏逮人