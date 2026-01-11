影/頭家厝火車站月台電梯故障民眾受困 警3分鐘到場

台中市頭家厝火車站月台電梯1月9日清晨突然故障，導致民眾受困其中。大雅警分局頭家派出所警員屈志松、吳秉銓接獲通報後，僅用3分鐘即趕抵現場，與消防人員聯手展開救援行動，經約30分鐘協力後順利救出受困民眾，所幸無人受傷。

中市頭家厝火車站月台電梯1月9日清晨突然故障，導致民眾受困其中 。（圖／警方提供）

兩名員警獲報後立即趕往現場，並在第一時間與消防人員合作 。（圖／警方提供）

頭家派出所警員屈志松、吳秉銓於1月9日清晨7時許擔服巡邏勤務時，接獲通報指稱頭家厝火車站月台電梯突然故障，有民眾受困其中，情況緊急。兩名員警獲報後立即趕往現場，並在第一時間與消防人員合作，持續安撫受困民眾情緒，並細心確認其身體狀況，隨即聯繫電梯維修人員到場支援。

經警消與維修人員多方協力，受困民眾在約30分鐘後順利脫困，消防救護人員也完成檢視，確認安全無虞。此次事件中，頭家派出所員警不僅維護現場秩序，更以溫暖態度陪伴受困民眾。大雅警分局指出，近期社會案件頻傳，警方持續加強警力部署，特別針對轄內大眾運輸系統及周邊設施加強巡守，以確保民眾安全。

大雅警分局呼籲，民眾若遇電梯故障受困情形，應保持冷靜，勿強行開啟電梯門，並立即利用電梯內通話設備或撥打110、119請求協助，警方將迅速到場處理，以確保民眾生命安全。

