(影)頻被點名選新竹縣長 林為洲直言「對手不弱」鄭朝方：竹北的改變，大家都看得見

[Newtalk新聞] 國民黨展開新竹縣長人選的內部協調作業，原有意參選的國民黨立委林思銘宣布退出，剩國民黨立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢2人競逐。前立委林為洲近日為徐欣瑩站台時直言，竹北市長鄭朝方就是民進黨參選下屆新竹縣長的候選人，「對手不弱」。對此，鄭朝方僅回應，無需彼此比較，改變有感，才是真實的，迄今仍不鬆口。





徐欣瑩11日於湖口鄉舉行首場大型造勢誓師大會，林為洲致詞時表示，民進黨幾乎確定就是由鄭朝方參選下屆縣長，「對手不弱」、「年輕且竹北很多預算給他用」，呼籲黨內初選應公平公開，國民黨一定要找出最強的人來贏得新竹縣。

對此，鄭朝方回應，竹北最近一直被提起，謝謝政治前輩們的關心，他說，這其實也間接說明了一件事，竹北的改變，大家都看得見。過去這麼多年，那些曾被提出、卻未能落實的美好，我們努力一項一項把它完成。





鄭朝方強調，現在，每一位人選都有公職舞台可以展現，真的無需彼此比較，「請誠實面對自己，對民眾而言，改變有感，才是真實的」。





鄭朝方回應影在粉專「竹北不艱困」曝光後，網友紛紛留言「一步一步帶領竹北改變，這就是質樸的鄭市長！」 、「竹北的改變連不住竹北的都有感，希望施政能力與行動力可以造福新竹縣」 、「進化竹北建設有感、做對的事勇往直前、市長加油」 、「我也好想投給鄭朝方⋯⋯可惜我是新竹市的」 、「竹北因為鄭朝方成為大新竹的綠洲，讚讚！」 、「有顏值又有能力的市長」 。

