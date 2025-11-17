(影) 願開放3千億桶原油? 屈服美軍武力 馬杜洛高唱：和平、和平、和平

[Newtalk新聞] 美國國防部上週五（14 日）宣布啟動「南方之矛」行動，打擊西半球毒品恐怖份子，並將矛頭直指委內瑞拉。近日，美國對委內瑞拉馬杜洛（Nicolás Maduro）政權的施壓持續升級，外交與軍事手段同步啟動，區域局勢迅速升溫。





《紐約時報》引述美方官員透露，美國近期在委內瑞拉周邊增派海軍力量，目的在於升高局勢溫度，觀察總統馬杜洛的反應。理想情況下，美方希望藉此迫使馬杜洛逃亡，或創造將其逮捕並押往美國受審的機會。

廣告 廣告





美國福特號航空母艦已抵達加勒比海。 圖：翻攝自 X《极光》





與此同時，《華爾街日報》報導指出，馬杜洛曾向美國提出重大讓步，願意開放委內瑞拉高達 3,000 億桶、全球最大已探明儲量的石油資源供美國開採，以換取避免軍事衝突。儘管川普先前回覆已拒絕該提議，但白宮高層官員透露，談判「並未完全終止」，而「福特號」航母的部署本身就是增加談判籌碼的手段之一。





美軍稱「福特號」航母為「世界上最具能力、最致命的武器平台」，近日率領航母打擊群穿越阿內加達海峽進入加勒比海，並將與已部署於當地的「硫磺島」號兩棲戒備群及陸戰隊遠征部隊會合，組成強大的聯合特遣部隊，而行動目標被普遍視為直接指向馬杜洛政權。





美軍稱「福特號」為最致命的海上平台，近日駛入加勒比海為委內瑞拉帶來更大威脅。 圖：翻攝自 X @Aurora107E





軍事分析指出，儘管委內瑞拉手中仍有俄製超音速空射反艦飛彈，一旦衝突爆發，美軍極可能在開戰初期便摧毀委內瑞拉空軍基地，使其戰力無法升空。福特號的部署也被視為美國海軍向川普展示電磁彈射系統（EMALS）效能的契機。





川普日前公開表示已「差不多下定決心」如何處置馬杜洛問題，但尚未公布細節。馬杜洛則在集會上高唱約翰列儂的《Imagine》，向支持者表示「和平、和平、和平，一切為了和平。正如約翰列儂常說的，不是嗎？」試圖緩和外界壓力。





據《財經時報》報導，美國上週日（16 日）宣佈將據稱由馬杜洛及其高層官員領導的販毒集團「太陽組織」（Cartel de Los Soles）列為外國恐怖組織。美國財政部早在 7 月已對該組織實施制裁，此舉可能擴大川普政府在該地區升級軍事行動的法律依據。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

要日本遵守30年前的道歉? 先給下馬威 毛寧「翻牆」公佈1995「村山談話」

美第五代戰機首次射B61-12核彈！ 完成3測試 F-35A成功投擲2惰性核導彈