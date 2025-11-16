(影) 顧士氣也要防滲透 林楚茵疾呼：無人機部隊加給不能再拖

[Newtalk新聞] 國軍加速建軍備戰，海軍陸戰隊今年1月成立無人機營、陸軍9月成立無人機大隊，卻傳基層官兵迄今仍領不到戰鬥加給。民進黨立委林楚茵今（16）日於社群貼文，痛批無人機部隊屬第一線戰鬥任務卻遭延宕補給，既不公平也影響士氣，要求國防部盡速發放。





林楚茵指出，無人機單位本是未來戰場核心力量，如今編制已上路卻「無加給作戰」，是對官兵的嚴重不尊重。她於立院質詢國防部長顧立雄時直問：「無人機部隊算不算戰鬥部隊？戰鬥加給編了嗎？」

顧立雄回應，無人機官兵屬戰鬥部隊，國防部已於8月報請行政院核定，依任務性質將發給第一類型（每月1萬2000元）或第二類型（每月7000元）戰鬥加給，並將追溯至部隊編裝核定生效日起發放，目前仍在行政院人事總處審查中。他承諾會積極推動早日核定。





林楚茵強調，尤其1月成立的無人機營已近一年，戰鬥加給遲未到位，不僅損及軍中公平性，更傷害前線心情，「軍人不求富貴，但該有的保障不能拖！」





除此之外，林楚茵也提醒國防部，提高保防警覺以防認知作戰滲透。她批評國民黨主席鄭麗文日前出席共諜吳石追思活動，等同順勢呼應中國對台心理戰。「吳石是顛覆中華民國的共諜，如今由藍營主席追思，與中國涉台系統宣稱要『學習吳石精神』形成正面配合。」她警告，這將嚴重影響三軍軍心。





林楚茵要求，國防部除了顧士氣，更要「顧軍心」，強化官兵愛國意識並對抗外部認知滲透，「內部要給照顧，外部要有防禦」。

