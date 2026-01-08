影》顧立雄證實「台灣之盾」已成立專案辦公室：整合系統成擊殺網

立法院外交及國防委員會8日邀請國防部等單位報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，國防部長顧立雄出席備詢。（姚志平攝）

賴清德總統之前已宣布要打造「台灣之盾」，國民黨立委陳永康今（8日）關切國防部發展「台灣之盾」的方向；對此，國防部長顧立雄回應，現在有成立一個專案辦公室，規劃用自動化系統結合AI技術，鏈結各式雷達，融為各式武器的擊殺網。

外交及國防委員會今邀請國防部、外交部、國家安全局、海洋委員會海巡署報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，並備質詢。國民黨立委陳永康今天在質詢指出，我們都講要支持國防、未來要台灣之盾，請問未來負責台灣之盾聯合系統的整合合約是哪一個單位？有設定目標、方法、手段、預期、現況等等嗎？

陳永康續指，這次台灣提出台灣之盾，有美國廠商也有跟中科院不同案子簽署MOU，如果IBCS若為軍售，就不包括談技轉，但若為商售就可以談技轉，而IBCS是指幫美國陸軍整合所有地面防空火力，但是台灣的防空是以空軍主導、做最佳介面，台灣沒有衛星武器，台灣的衛星都是有限的，不論空軍的寰展系統、海軍的聯成系統、陸軍的銳指系統，原來都是用迅安系統，都是一路的做提升，未來的台灣之盾要把這個東西都整合進去。

陳永康也談到，包括陸軍海馬士多管火箭、海軍的機動雄風要交換情資，所以多軌追蹤、情資融合、網路整合、複合圖像套上操演區，尤其是台灣之盾，這個台灣之盾應該是更新過去整合並強化的一套未來系統。

對此，顧立雄回應，台灣之盾部分現在有成立一個專案辦公室，目標就是要整合現有自製跟外購，以及未來可能取得的部分，規劃用自動化系統結合AI技術，鏈結各式雷達，融會為各式武器的擊殺網，建構一個全方位多層式、整合式的一個整體飛彈防禦系統，這部分整體規劃能公開時會再向委員做報告。

