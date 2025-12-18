(影) 風暴擴大！網瘋傳柬埔寨「回春基地」合作名單：武漢病毒研究所也入列

[Newtalk新聞] 泰柬邊境發生衝突後，疑似「柬埔寨生命科學院」合作機構名單在網路上瘋傳，裡面除了之前就被點名過的湘雅體系內的醫院外，還有中國科學院武漢病毒研究所、湖北疾控等更大的機構，對此，網紅李大宇分析，網傳這份名單是柬埔寨政府為了給中共施壓流出的，雖然是否來自柬方還無法證實，但認為上面的機構一定有參與其中，名單本身是靠普的。





李大宇在YouTube頻道《大宇拍案驚奇》指出，最近泰柬邊境發生衝突，因此有消息傳出由於柬埔寨向中共求援未獲回應，因此一氣之下在12月15日甩出了「柬埔寨生命科學院」合作機構名單，這個研究院就曾被指是專門給權貴做「返老還童」術的機構。

日前就曾有網友表示，柬埔寨生命科學研究院實為一家名為「源品生物」的中企所建，業務範圍包含了嬰兒幹細胞保存，專家、員工、合作單位都是中國的，甚至曾被爆出地址位於中國大使館，和因電詐與洗錢被美國通緝太子集團旁邊，因此不少網友懷疑背後勢力和中共、電詐園有關係。





而在15日疑似柬埔寨生命科學研究院相關合作名單曝光後，就有網友表示，「一眼望去，竟是中共國立大佬單位、國家頂級研究所！」，裡面除了之前就被點名過的湘雅體系相關醫院外，還有南華大學附屬第一、第二醫院、中國科學院武漢病毒研究所、湖北省疾病預防控制中心、華中科技大學等，再掀起另一波討論。





對此，李大宇分析，如果這份機構名單，真的是柬埔寨官方授意公布，那柬方言外之意就是，「咱麼之間做了什麼合作，你們都有什麼機構參與其中，幹了那些事，柬方非常清楚，你如果不能在泰柬衝突中幫助柬浦寨，就等著瞧，後續可能會爆更大的料」，雖然目前無法證實這份名單和柬埔寨政府有關係，不過他認為上面的機構一定有參與其中，「名單本身是靠普的」。

