影/颱風假失準！烤雞業者願賭服輸 台東「放生」百隻烤雞

「雞」不可失！近日，台灣一名烤雞業者因預測鳳凰颱風的颱風假失準，決定兌現承諾，於台東市區免費發放100隻烤雞。該活動原定於上午8點開始，卻吸引了大量民眾前來排隊，名額在11點前即告罄，現場氣氛熱鬧非凡。業者更自掏腰包為排隊的鄉親提供飲料，讓民眾感受到其誠意。

台灣一名烤雞業者因預測鳳凰颱風的颱風假失準，決定兌現承諾，於台東市區免費發放100隻烤雞。（圖／翻攝自中時新聞網）

這位業者吳佳賢表示，因長期在戶外工作，對氣象變化有一定的判斷能力，但這次對颱風假預測失準，只能「願賭服輸」，既然答應了就必須履行承諾。他還提到，準備好這些烤雞的過程中，感受到民眾的期待與支持。

排隊的第一位民眾趙姓男子表示，他早上7點30分就到達現場，得知這個消息後便急忙前來，並笑稱將會「自己獨享，或與室友分享」。

