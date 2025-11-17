影/颱風假祭品之亂！南投排100隻烤雞 民眾插隊爆衝突

知名連鎖「烤雞特攻隊 高屏嘉義店」預測颱風假失準，老闆兌現承諾免費請民眾吃烤雞，分別在台東、南投各發送100隻雞，但現場卻發生衝突，老闆則在社群上還原事件始末。

「烤雞特攻隊 高屏嘉義店」預測颱風假失準免費發烤雞。（圖／中天新聞）

烤雞特攻隊高屏嘉義店11日凌晨在臉書發文，預測「彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮這週三都會放颱風假」，並承諾「如沒全放就罰我請吃100隻烤雞」，結果台東、南投沒放假，老闆也兌現承諾發放200隻烤雞。

怎料，老闆16日又發文表示，「昨天南投發100隻烤雞活動，超多超多人私訊來罵說為什麼說好是以現場排隊為主，結果去到現場號碼牌都發完了？說話不算話、沒誠意要發烤雞就不要發、不公平、我要退追你」。

現場排隊人潮。（圖／中天新聞）

老闆指出，因為到了10點，人數已超過200人了，用號碼牌算出人數，提早告知後面的人已超過人數了，才不用白等。且就算拿到號碼牌「也是要在現場排隊」，等到12:00才有發烤雞，只要中途離開就取消資格了，這樣才能「避免中途被插隊」。

老闆無奈說，不要糾結號碼牌，主要就是已超過一百人，為了讓後面來的人不用浪費時間白等，也避免被插隊。想插隊的人很多，一早就有因插隊吵架的事發生，有在現場的人就知道了。

桶仔雞。（圖／中天新聞）

