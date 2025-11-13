影/颱風剛走就搞事？4艘大陸海警船侵擾金門 海巡：可能測試這件事

鳳凰颱風警報才剛解除，大陸海警船今（13）日上午即突擊侵擾金門水域。海巡署金馬澎分署第十二巡防區上午7時許，偵獲關閉船舶自動識別系統的中國海警船，顯有侵擾意圖，立即調動巡防艇前推部署應對，經過2小時併航監控後，成功將4艘中國海警船驅離出境。

大陸海警船侵擾金門海域，海巡署強勢驅離。（圖／海巡署提供）

上午9時，大陸海警「14603」、「14515」、「14609」及「14529」等4艘船，從金門烈嶼鄉南方航入我國水域，並以縱隊方式向東航行。海巡署隨即派出4艘巡防艇航前近迫，採取併航監控，阻擋中國海警船深入我國水域，並透過中、英文無線電廣播，堅定要求中國海警船轉向航離。

廣告 廣告

在我方巡防艇併航監控下，大陸海警船於11時航出金門限制水域。海巡署表示，此次侵擾距離前次已逾一個月，不排除陸方藉由間歇性、改變頻率之模式，企圖測試我方有無「全時段、全天候」的監偵與應對能力。

颱風剛走，大陸海警船即到金門海域侵擾，海巡署不排除「測試我方應對能力」。（圖／海巡署提供）

海巡署強調，金馬澎分署及第十二巡防區面對大陸海警的威脅，無論日夜或天氣海象狀況，均維持全天候高強度監偵、反應及部署能力，嚴密掌握及監控大陸海警船動態。海巡署並秉持堅定的執法立場周全應對，適時發布澄清說明，破除中國認知作戰，全力捍衛國家主權及確保國家安全。

延伸閱讀

整間都是木製品！新竹家具店倉庫起火 大火狂燒畫面曝光

行動支付成詐騙溫床 瑞芳警超前部署攜手全聯防詐

太子集團洗錢銀行通報52次 調查局澄清：彙整26件情資