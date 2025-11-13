影/颱風夜南部民宅大火連發！一家四口逃、獨居男燒傷送醫

1小時2起！颱風夜的台南市、高雄市不太平靜，今（13日）凌晨都發生民宅大火，狀況一度危急，高雄這起逃出的一家四口抱在一起害怕痛哭，台南那樁則是獨居男燒傷送醫。

高雄鳳山區民宅大火現場。（圖／中天新聞）

據高雄市警消的救援資訊，凌晨1點半在鳳山區的中山西路上，發生透天厝大火，火勢從一樓延燒到二樓，現場濃煙密佈火舌不時竄出，隔壁鄰居睡夢中聽到爆炸聲，紛紛逃到街上，起火民宅內的一家四口也緊急逃生，所幸都沒釀成傷亡，但看到家園付之一炬，有人忍不住相擁而泣，也有人一臉茫然，街坊鄰居也飽受驚嚇，只見火舌猛烈的程度相當駭人，從窗戶不斷竄出，濃煙也把整個巷子幾乎全部壟罩。

廣告 廣告

高雄鳳山區民宅大火現場。（圖／中天新聞）

時間到了凌晨2點20分，台南市安南區城西街一段也有民宅燒起來，起火的是地上一層木造平房，警消獲報後合計出動18車、警消40人、役男3人趕往，抵達後發現火勢猛烈竄開，還延燒到隔壁戶，現場機車等其他雜物也陷入火海，直至凌晨2點53分才撲滅，但屋內61歲蔡姓男子受到2度2%燒燙傷，當下被緊急送醫，而這起火災跟高雄鳳山的透天厝大火，起火原因都在調查中。

高雄鳳山區民宅大火現場，逃出的民眾相擁痛哭。（圖／中天新聞）

高雄鳳山區民宅大火現場。（圖／中天新聞）

高雄鳳山區民宅大火現場。（圖／中天新聞）

高雄鳳山區民宅大火現場。（圖／中天新聞）

台南市安南區民宅大火現場。（圖／中天新聞）

台南市安南區民宅大火現場。（圖／中天新聞）

延伸閱讀

馬公北辰市場凌晨大火！火舌迅速延燒吞噬多個攤位

台南凌晨爆車禍！2轎車相撞5人送醫

新北八里高樓爆火警！1人OHCA送醫搶救