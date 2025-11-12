影/颱風天救不回來！八里「15層高樓大火」1女嗆死
仍然回天乏術！鳳凰颱風襲台，北台灣壟罩在豪雨中，陸續有災情傳出，在新北市八里區昨（12日）則是發生15層高的大樓火警，被救出的婦人送醫搶救仍宣告不治，身分也曝光。
火災現場。（圖／民眾提供）
回顧整起慘劇，據新北市消防局的救援資訊，事發在中華路二段上一處15層的公寓大樓，起火點在14樓某戶，昨晚10點獲報後一共出動60人、24車趕往，抵達後發現狀況相當嚴重，起火戶的陽台不斷竄出火舌跟濃煙，旋即佈水線灌救，轄區警方也在場交管，不少民眾不斷被疏散逃命。
孫姓婦人被送醫搶救後仍宣告不治。（圖／中天新聞）
有位婦人從起火戶內的房間被搶救出來時，雖然沒有明顯外傷，但已經沒有呼吸心跳等生命跡象，緊急送淡水馬偕醫院搶救後仍宣告不治，經查她是現年該戶61歲的孫姓屋主，初步調查起火點在陽台，起火時風將濃煙不斷吹向屋內，而孫女躲藏的房間的門因堆放雜物無法關閉，疑似因此嗆死，燃燒面積約5平方公尺，確切起火原因仍待調查釐清。
火災現場。（圖／中天新聞）
