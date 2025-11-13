影》颱風遠颺 陸海警船接踵侵擾 金門海巡強勢監控驅離

4艘大陸海警船13日再度突擊侵擾金門水域，海巡署偵獲立即調度巡防艇前推對應，強勢驅離。（海巡署提供）

海巡署透過中、英文無線電廣播，堅定要求大陸海警船轉向航離。（海巡署提供）

鳳凰颱風前腳剛走，4艘大陸海警船13日再度突擊侵擾金門水域，海巡署偵獲立即調度巡防艇前推對應，強勢驅離。海巡署表示，此次侵擾距離前次已逾1個月，不排除陸方藉由間歇性、改變頻率之模式，企圖測試我方有無「全時段、全天候」的監偵與應對能力。

海巡署指出，13日上午7時，金馬澎分署第十二巡防區偵獲關閉船舶自動識別系統的大陸海警船，顯有侵擾意圖，立即調動巡防艇前推部署；9時，大陸海警「14603」、「14515」、「14609」及「14529」等4艘船，自烈嶼南方航入我國水域，並以縱隊方式向東航行。

海巡署4艘巡防艇即航前近迫，採取併航監控，阻擋海警船深入我國水域，透過中、英文無線電廣播，堅定要求大陸海警船轉向航離，海警船在我方巡防艇併航監控下，上午11時航出金門限制水域。

海巡署強調，面對大陸海警的威脅，金馬澎分署及第十二巡防區無論日夜或天氣海象狀況，均維持全天候高強度監偵、反應及部署能力，嚴密掌握及監控陸方海警船動態，秉持堅定的執法立場周全應對，並適時發布澄清說明，破除大陸認知作戰，全力捍衛國家主權及確保國家安全。

