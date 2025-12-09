影》館長直播曝重大承諾！紅著眼睛感謝旺董：這輩子欠兩岸人民

網紅館長陳之漢4日直播時感性曝心聲，紅著眼眶提及自己在2025年遭遇許多挫折、甚至被人「背刺」，還感謝旺旺集團董事長蔡衍明在第一時間力挺他， 「其他政治人物根本不管我的死活，一句話都沒有，電話也沒有」，批國民黨、民眾黨都沒出手相助。

館長陳之漢4日晚間開播時罕見情緒激動，紅著眼眶直言自己在2025年遭遇許多挫折、甚至被人「背刺」，回顧一路走來的支持與打擊，坦言真正願意在他受難時伸出援手的「並不是那些他全力相挺的政治人物」，而是少數媒體人與大陸網友，讓他百感交集。

館長表示，他自認「做人講情義」，多年來為人、為立場都毫無保留，但在他陷入風波時，回頭卻發現國民黨、民眾黨都沒有出手相助，「有幫我繳房租嗎？綠媒在K我的時候，有誰替我講話？誰願意在鏡頭前說一句『我相信館長』？」

他語氣沉痛指出，自己過去在大罷免等重要事件中全力相挺藍白，但真正伸出援手的卻是他曾公開批評過的人。「我要感謝蔡衍明董事長、中天電視、周錫偉、郭正亮、蔡正元、Nana，還有民眾黨的小草直播主，至少他們願意替我說話。」

談到大陸網友時，館長更是一度哽咽。他坦言，過去罵中國大陸罵得很兇，如今事業陷入困境，「14億中國大陸同胞」卻在抖音上熱情支持，甚至留言「館長你來帶貨，321還沒喊完貨就賣光」，這份反差讓他深受觸動，「不要看不起人家，人家真的對我有情有義。」

館長說，他過去用力罵旺旺集團、批評中天關台，如今蔡衍明卻第一時間力挺；他罵中國大陸，同胞卻在關鍵時刻救他，「其他政治人物根本不管我的死活，一句話都沒有，電話也沒有。」

他坦言，自己為藍白兩黨開過無數直播、打過無數仗，如今冷暖自知，「如果我散盡家財換來的是這樣，那我把自己做好就好。」他直言：「這輩子我不是欠國民黨、民眾黨，我是欠兩岸的人民。」

館長最後甚至許下重大承諾，表示未來若事業再度有成，「我一定全力進政壇」，因為他看清了一些政治人物「一點用都沒有」，讓他決定未來要自己承擔、自己走一條新的路。

