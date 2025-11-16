影／館長遭爆「要員工睡館嫂」陷爭議 黃國昌自稱外人：不適合多做評論

[Newtalk新聞] 館長陳之漢近日風波連環爆，從股東內鬨、財務糾紛到桃色爭議，一次全攤在檯面上。資深媒體人詹凌瑀在臉書撰文指出，真正值得警惕的並非八卦，而是整起事件牽出的「跨境金流」疑點；尤其爆料者反覆提到的「要送到澳門那邊審」，讓整起糾紛疑似牽出「案中案」，恐升高到國安層級的敏感範圍。 詹凌瑀臉書發文指出，館長最近被自己人連環爆，金錢糾紛、桃色爭議、內部矛盾一次攤在陽光下。核心股東看著館長直播越講越政治、越講越靠近中國那一套，品牌形象被拖著一起沉淪，業績也跟著一路往下掉，有人想退股，有人想分家，有人乾脆想趁早把錢拿乾淨，免得夜長夢多。 據爆料內容，館長原本口頭答應某些條件，但後來又突然反悔。這一下等於把累積的怒氣一次引爆，大家乾脆把所有內幕全部攤出來，不只談錢，連桃色風暴、內部衝突都全數公開。而這次最敏感、最需要留意的，是爆料者反覆提到的「要送到澳門那邊審」。 詹凌瑀表示，在台灣的政治語境裡，「澳門」不只是旅遊地名，而是中國金流的中繼站，許多來源不願曝光的資金，都會先從那裏漂一圈。如果一家台灣企業的股權買賣，必須經過「澳門審批」，這問題就不是生意之爭，而是國安高度疑點。尤其是，如

新頭殼 ・ 16 小時前