影／饗食天堂林口三井店開幕！ 女神「一粒、妡0」化身店長推薦在地限定料理





饗食天堂林口三井店昨日正式揭幕。開幕式上，人氣爆棚的WING STARS台鋼雄鷹啦啦隊女神「一粒」與「妡0」化身「一日店長」，以活力舞蹈點燃現場氣氛。兩位女神更攜手主廚團隊，演繹「饗食天堂十二饗宴秀」，為林口店的全新篇章揭開序幕。

女神的互動加持讓現場氣氛嗨到最高點，幸運粉絲獲得女神親自上菜的VIP待遇，完美詮釋饗食天堂「歡慶歡聚，饗慶就慶」的品牌精神。

林口三井店作為饗食天堂第12間分店，以「十二完美」為主題，推出12道專屬林口的限定料理（供應至11月30日），同時首度引進廣受中南部好評的港點推車服務賓客。

華麗海陸美饌： 首推三道頂級海陸料理，包括以阿根廷青醬搭配厚實羊肩排的〈炭烤羊肩排佐阿根廷青醬〉、清酒味醂慢煨的鮮嫩〈鮑魚磯煮白玉〉，以及融合味噌醇厚的〈雪蟹旬味湯〉。

在地特色融入： 料理融入林口在地特色農產品，將「紫薯」與「龍壽茶」巧妙入菜，例如：

港點推車： 主推〈紫薯芋絲糕〉，以90%純芋頭及紫薯製作，淋上廣式乾臘腸丁醬汁，口感鹹香糯軟。

創意甜品： 甜點區有主廚親尋林口珍品「龍壽茶」融入的〈烏龍茶韻提拉米蘇〉，口感柔滑且帶有淡雅茶香。

饗食天堂更將林口特產紫薯發揮得淋漓盡致，推出多道創意料理：

港點再造： 〈蜂巢紫薯肉酥〉以老粵菜手法重新詮釋，將紫薯與芋頭揉合成外皮，包裹金沙肉鬆，炸至金黃酥脆，甜鹹交織。

爆漿甜品： 〈椰香紫薯流金球〉以客家菜包為發想，紫薯外皮包裹南瓜、椰奶、起司餡，油炸後整顆灑上椰子粉，入口呈現爆漿的驚喜滋味。

林口三井店以「美術館」為靈感，打造「可品味」的藝術空間，並有吉祥物「波仔」、「孔妞」與親子共樂助陣氣氛。開幕期間，內用單筆消費滿額且追蹤社群IG帳號，即可獲得限量「超萌小禮物」，邀請饕客一同共享歡聚美好盛宴。

