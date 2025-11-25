影/首次實施應急措施！陸神舟22號飛船成功發射

神舟二十二號飛船於今（25）日中午12時11分成功發射。此次為大陸載人航天首次進行應急發射。

搭載神舟22號飛船的長征2號F遙22運載火箭於酒泉衛星發射中心點火發射。（圖／《新華社》）

據《央視新聞》25日報導，搭載神舟二十二號飛船的長征二號F遙二十二運載火箭今天中午12時11分於大陸酒泉衛星發射中心點火發射。本次飛船將滿載貨物上行，其中包括太空人的食物還有空間站的設施設備。

此前，神舟二十號飛船於今年4月24日發射升空，神舟二十號太空人乘組原定於11月5日乘坐神舟二十號載人飛船返回地球，後因神舟二十號飛船遭「太空微小碎片撞擊」而推遲返回任務。

最後，神舟二十號乘組乘坐神舟二十一號載人飛船返回艙於11月14日下午4時40分順利返回大陸東風著陸場。

神舟21號乘組於太空站中同步收看神舟22飛船的發射任務。（圖／翻攝《央視新聞》）

由於大陸載人航天任務實行「發一備一」機制，二十一號發射時，二十二號以作為備份船待命。今（25）日神舟二十二號飛船順利發射，待神舟二十一號乘組完成任務之後，將乘坐二十二號飛船返回地球。

許多網友關注神舟乘組與返回艙編號後續或將造成錯位問題。據介紹，明年太空人乘組編號將跳過二十二號，而改為神舟二十三號乘組，配合神舟二十三號飛船編號。

據了解，神舟二十號儘管舷窗出現細微裂紋，但如太空空間站出現問題，神舟二十號仍具有避險功能。目前神舟二十號還需要停留太空一段時間，繼續留軌開展相關試驗，後續將再擇機返回。

本次飛行任務標識。（圖／翻攝《人民日報》）

大陸載人航天工程辦公室介紹本次飛行任務標識。神舟二十二號飛行任務標識融合了大陸航天元素與傳統文化符號，標識以長城圖案為基底，體現對太空人生命安全的莊嚴承諾；弓箭造型與長征二號F運載火箭、神舟飛船構成視覺主體，展現「蓄勢待發」的力量感與「使命必達」的堅定信念；二十二支利箭環繞四周，精準呼應任務編號。

據介紹，色彩體系中，藍色詮釋航天科技底蘊，紅色代表使命擔當，橙色彰顯應急救援的迅捷特性。整體設計既延續大陸航天標識的美學傳承，又創新融入應急救援要素，完美詮釋了「以航天力量守護生命安全」的核心價值，展現了大陸航天的技術實力與人文關懷。

