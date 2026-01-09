(影)首波寒流報到！玉山「積雪1公分」銀白雪景畫面曝光

[Newtalk新聞] 受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻效應影響，各地氣溫明顯下探，入冬首波寒流達標。玉山氣象站自今(9)日清晨觀測到降雪，積雪深度已達約1公分，高山呈現一片銀白景象。





根據氣象署觀測資料，今日清晨高山氣溫極低，玉山風口一度測得零下6.7度，上午約為零下4度；合歡山最低零下6.8度、雪山零下6.7度、桃山零下5.3度。





玉山氣象站自清晨6時起觀測到降雪，目前仍持續降雪，積雪深度已達約1公分，高山呈現一片銀白景象。截至上午9時20分許測得氣溫約零下3.7度。

廣告 廣告





氣象署提醒，近期高山地區氣溫持續偏低，夜間與清晨路面易出現結冰、霧淞或結霜情形。海拔3000公尺以上，以及中部以北約2500公尺以上高山，不排除仍有零星降雪或冰霰發生。呼籲民眾行車用路、登山務必注意安全。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「戴珍珠耳環的少女」來到日本 8月大阪中之島展出

台灣男子掏空美長者帳戶詐騙數百萬 加州機場落網