(影) 香港商場驚魂! 男子脅持人質遭警開槍擊斃 現場民眾驚惶逃避

[Newtalk新聞] 香港昨天 ( 15 日) 晚間驚傳一起持刀脅持案，一名男子在闖入屯門商場內的超市並偷走一把刀後，挾持一名路過女性，相關行為引發商場內民眾的恐慌情緒。隨後，該名男子遭到場警方槍擊，雖然立即送醫治療但仍宣告不治。截至目前為止，當地警方仍在針對該名男子的犯案動機進行調查，初步推測可能與吸毒過後導致的精神失常有關。





X 推主「Shanghai Daily」指出， 15 日晚間 7 點左右，香港警方在屯門市廣場擊斃一名持刀挾持女性路人的男子，並將其男子與被挾持女性送往醫院急救。雖然被挾持的女性僅受輕傷，但男子在被送至醫院後不久就不治身亡，警方也隨即針對男子的犯案動機展開調查。

根據《香港 01 》報導，持刀脅持路人的是現年 34 歲、持有香港身分證且具有黑社會背景的越南裔男性報導稱，男子於當地時間 7 時許，潛入屯門市廣場內的 DONKI 超市，並趁著男職員清洗廚房用品的機會搶走一把 12 吋長的牛肉刀，隨後持刀在商場內揮舞，引發大規模民眾恐慌。





該報導指出，當地警方在接獲報警電話後，立即派遣手持盾牌的員警前往屯門市廣場進行支援，並與持刀脅持女性路人的男子對峙。警方先是向該名男子進行口頭警告，隨後對其發射胡椒水劑，但卻沒能成功阻止該名男子的危險行為。在該名男子試圖使用刀具襲擊被脅持的女性路人之際，警方對男子開了兩槍，導致男子胸口、右肩中彈。





當地警方強調，在成功制伏嫌犯並救出被挾持的女路人後，他們立即將兩名事件相關人士送往屯門醫院進行急救。然而，遭到槍擊的男子卻在當地時間晚上 8 點 47 分時宣告不治。





該報導表示，在針對犯案男子進行調查後，當地警方於晚間 11 點 50 分召開記者會，強調當局在針對大量監視錄影片段進行排查後，斷定男子並無同黨，並宣告將後續的調查工作轉交新界北重案組第 2 隊負責。警方代表也在記者會中指出，此次警方槍擊嫌犯的行為符合槍械的使用指引，「是在別無選擇的情況下，拯救無辜市民生命的關鍵」。





報導稱，當地警方在針對男子的隨身物品進行調查時，在其隨身攜帶的斜背包中查獲毒品與伸縮警棍，初步推測男子的犯案動機可能與吸毒後導致的精神失常有關。

