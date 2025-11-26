影/香港大埔宏福苑大火「確認12死16傷」 特首李家超令全力救援

記者高珞曦／綜合報導

香港新界大埔1處社區「宏福苑」26日下午突發惡火，由於現場設置大量竹編鷹架，導致火勢燃燒近5小時仍未撲滅，傳致12死16傷，延燒7棟建物。香港特首李家超晚間指示全力救災，並協助安置受影響居民。

香港新界大埔的宏福苑社區26日的嚴重火警已致12死16傷，且火勢持續燃燒。（圖／路透社）

綜合港媒報導，宏福苑這起火災發生於26日下午2時51分許，因事發前正進行大樓外牆翻新維修工程，設有大量竹編鷹架，易燃材質讓火勢一發不可收拾，且已有12人罹難、16人輕重傷，當中包含1名37歲消防員殉職、1名消防員熱衰竭昏迷，另3人重傷、1人狀況穩定，還有1人經治療後已出院。截至當晚6時22分，火警等級已提升到5級，僅次於「災難警報」。

現場畫面可見稍早濃煙滿布建築外部。（圖／路透社）

稍早香港特首李家超表示，他對26日下午在大埔宏福苑發生的大火極度關注，大火導致多人傷亡，其中有消防人員執行職務時殉職，他對此表示極度哀傷，並對死者家屬和傷者致以深切慰問。

香港特首李家超26日晚間指示全力協助救援大埔火警，有關單位已啟動安置作業。（圖／翻攝自微博@李家超）

李家超說，已即時啟動緊急事故監察及支援中心，聽起保安局和消防處的匯報，並指示有關部門全力做好滅火救援救治工作。各政府部門將全力協助受火警影響的居民，將市民安全及福祉放在首位。民政事務總署、民政事務處及社會福利署已在現場設立援助站，並安排受影響人士入住臨時庇護中心，以及為死傷者家屬提供援助及情緒支援。醫管局也已啟動應變機制，全力救治傷者。

