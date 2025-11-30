(影)香港大火釀128死！官方稱竹棚釀禍 李沐陽揭黑幕疑：官商勾結？

[Newtalk新聞] 香港新界大埔區宏福苑發生嚴重火災，至今共累計128人死亡，目前官方肇因歸咎於窗戶外圍的發泡膠板易燃、高溫導致竹棚燃燒，對此，網紅李沐陽指出，竹子燃點高達1千度，且大火後樓體外的竹棚受損不嚴重，因此揭疑點質疑這場大火不是內幕不單純，「背後是不是藏著利益輸送或官商勾結呢？」





香港大火造成128人死亡引起關注，對此，李沐陽在YouTube頻道《新聞看點 李沐陽》指出，根據官方通報，火警期間共接到467個有關失蹤人口求助案，其中有部分是重複的，求助案中有39人確認罹難，35人受傷送醫、110人情況安全、大約有200人情況不明朗，可能還包括剩下89名無法辨認的罹難者。

對於災難的肇因，香港保安局鄧炳強強調了2點，一個是包圍樓棟門窗發泡膠板易燃，導致玻璃爆破，蔓延到室內，引發大面積同時起火；另一個是高溫導致竹棚燃燒，點燃其他棚網蔓延迅速，對此，李沐陽表示，大家對於鄧炳強說的第一個起火原因窗戶外圍的發泡膠板易燃沒有太大爭議。





但是高溫導致竹棚燃燒的說法，香港人普遍不接受，因為竹架在香港已經運用上百年，從來沒出現過類似情況，更有網友因此做了相關的實驗發現竹子根本不容易被引燃，由於竹子燃點高達1千度，要持續燒幾分鐘才有可能點燃，再加上竹纖維的熱分解溫度在250至350度之間，根本不可能出現像汽油向上竄升那樣的火勢。





有網路影片顯示，最初的火勢很小，但10分鐘後火勢向上蔓延，網路上也有一張香港大火之後的樓體照片，大樓外面的腳手架幾乎看不出受損嚴重，但那個深綠色的防護網幾乎被燒光了，由此可判斷火勢蔓延的原因不是竹棚腳手架，而是那個綠色防護網。





有香港市民在X上表示，「這場大火絕對是人禍」，並點出3個關鍵問題，第一個是火警當下，警鐘沒有響，濃煙突然湧入，很多人來不及逃出；第二是有維修人員在施工現場抽菸；第三就是維修背景。





針對這個「維修背景」，李沐陽指出，去年年初受災地點宏福苑的屋苑法團通過一項維修方案，用大約3.3億港元更新八座大廈的外牆，並強制要求大廈中1984戶居民承擔，每戶約16到18萬港元分6期繳付，雖然這麼大筆錢受到部分業主質疑，但法團拒絕重選，直接開始工程，而且為了節省成本，施工方對8座大廈同時維修，搭上竹棚架與防護網，有網友表示，該工程的保護網沒有用政府規定的防火網，而是普通的阻燃物料。





有業界人士指出，一張維修棚的阻燃網成本是90元，但阻燃網只能用一次，被太陽一曬就脆，至於沒有阻燃功能的防護網一張50元，可以重複使用，由於宏福苑是私人物業，不是政府直接管理，而是立案法團選的承建商，他們選了一個造價比市場高出一倍的私人工程公司「宏業建築」。





李沐陽表示，翻查資料後發現這是一家劣跡斑斑的公司，有多宗違法罪成被罰款的前科，但這間公司除了有宏福苑這個大案子外，手上還有其他13項香港大工程，質疑「這些詭異的背後是不是藏著利益輸送或官商勾結呢？」





根據香港媒體報導，28日香港廉政公署已經拘捕了7男1女共計8人，包括工程顧問、棚架分盼商和中間人；29日再拘捕3人，包含的承建商兩名董事及一名工程顧問，年齡介乎52至68歲。

